Spargel-Galette mit Ziegenkäse und Honig: perfekt für ein schnelles Mittagessen

Wenn wieder Spargelzeit ist, dann ist eine knusprige Spargel-Galette mit Ziegenkäse und Honig ein fester Bestandteil auf meiner Speisekarte. Warum? Weil grüner Spargel und Ziegenkäse für mich einfach ein unschlagbares Team sind. Und auch, weil die Zubereitung dieser Galette einfach im Handumdrehen erledigt ist. Neugierig? Hier kommt das einfache Rezept.

Spargel-Galette mit Ziegenkäse und Honig: knuspriger Genuss

Jedes Jahr im Frühling freue ich mich aufs Neue auf die Spargelsaison. Damit geht es allerdings nicht nur mir so. Schließlich ist das Gemüse hierzulande sehr beliebt. Rund 1,4 Kilogramm verputzt jeder von uns davon pro Jahr. Da kann ich locker mithalten, denn aktuell kann ich gar nicht genug von leckeren Spargelgerichten wie zum Beispiel dieser knusprigen Spargel-Galette aus Blätterteig bekommen.

Eine Galette mit Spargel und Ziegenkäsefüllung gehört in die Kategorie der einfachen Gerichte, denn die Zubereitung ist alles andere als aufwendig. Das liegt sicher auch daran, dass die Galette mit fertigem Blätterteig aus dem Supermarkt zubereitet wird. Rolle den Teig aus und schneide ihn in eine kreisrunde Form, ähnlich wie bei einer Pizza. Lege den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und dann geht es auch schon an die Füllung.

Die besteht aus Ziegenfrischkäse, der mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb verrührt wird. Streiche die Masse auf den Teig, aber lass dabei einen Rand von vier Zentimetern frei. Putze den grünen Spargel und lege diesen gleichmäßig auf die Ziegenkäsecreme. Klappe dann den Rand leicht über die Füllung und schiebe das Ganze zum Backen in den Ofen. Vor dem Servieren träufelst du noch flüssigen Honig über die Galette und bestreust sie mit gerösteten Pinienkernen oder Walnüssen, wenn du diese lieber magst.

Mit etwas kreativem Feintuning kannst du die Spargel-Galette ganz leicht an deinen Geschmack anpassen. Verfeinere die Ziegenkäsecreme zum Beispiel mit einem Klecks Crème fraîche und mache sie so noch cremiger. Oder streue vor dem Backen eine dünne Schicht geriebenen Ziegenkäse (es geht auch Parmesan) über den Spargel und verpasse der Galette so eine knusprige Haube.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Spargel-Galette mit Ziegenkäse und Honig ist gerade verputzt, aber du hast Appetit auf mehr? Dann kommen hier die Leckerschmecker-Ideen für Nachschlag. Wie wäre es mit einer schnell gebackenen Spargel-Blätterteig-Tarte oder lieber einer Spargel-Blätterteig-Pizza? Alle mit großem Appetit dürfen diese Spargel-Quiche mit Speck und Kartoffeln nicht verpassen.

Spargel-Galette mit Ziegenkäse und Honig Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle frischer Blätterteig

250 g grüner Spargel

150 g Ziegenfrischkäse

Salz und Pfeffer

1 TL Zitronenabrieb

1 EL Olivenöl

1 Eigelb zum Bestreichen

2 EL Pinienkerne

1 EL Honig Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus. Rolle den Blätterteig aus, schneide ihn zu einem Kreis und lege ihn dann auf das Backblech.

Wasche den grünen Spargel, entferne das holzige Ende und halbiere dickere oder lange Stangen einmal in der Mitte.

Verrühre den Ziegenkäse in einer Schüssel mit etwas Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb.

Verteile die Ziegenkäsecreme mittig auf dem Teig und lass dabei einen Rand von etwa 4 cm frei.

Belege die Käsemasse mit den Spargelstangen und beträufle sie mit etwas Olivenöl.

Klappe den Teigrand vorsichtig über die Füllung und drücke ihn leicht an. Verquirle das Ei und bestreiche den Rand vorsichtig damit.

Backe die Galette im vorgeheizten Ofen 20–25 Minuten, bis der Teig goldbraun und knusprig ist.

Röste in der Zwischenzeit die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie eine goldbraune Farbe haben.

Beträufle die fertige Galette mit Honig und streue die gerösteten Pinienkerne darüber. Serviere die Galette warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.