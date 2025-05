Spargel-Himbeer-Toast: Den musst du zum Frühstück probieren

Stell dir vor, wie morgens die ersten Sonnenstrahlen durch dein Küchenfenster tanzen, während der Duft von geröstetem Brot die Luft erfüllt. Hinzu kommen sanfte Aromen von grünem Spargel und frischen Himbeeren sowie Schmand und Mozzarella. Nach einer knappen halben Stunde in der Küche kannst du den ersten Bissen der Spargel-Himbeer-Toasts genießen, die wir uns zusammen zum Frühstück zubereiten.

Einfaches Rezept für Spargel-Himbeer-Toast

Wir sind noch mitten in der Spargelsaison und genießen die Gemüsestangen gern von morgens bis abends. Mit den Spargel-Himbeer-Toasts bereiten wir uns ein herzhaftes Frühstück zu, das nur wenig Vorbereitung und Zeit in Anspruch nimmt. Perfekt also, wenn man noch nicht ganz wach ist oder nicht viel Zeit fürs Frühstück hat.

Bei der Zubereitung beginnen wir damit, den Spargel zu waschen und gegebenenfalls im unteren Drittel zu schälen. Danach blanchieren wir ihn für einige Minuten in kochendem Salzwasser. Aus Schmand, Eigelb, Basilikum, Salz und Pfeffer rühren wir eine leckere Creme zusammen, von der wir die Hälfte auf kurz angeröstetem Toast verstreichen. Anschließend schneiden wir den Spargel klein und verteilen ihn zusammen mit Himbeeren auf den Toasts. Jetzt träufeln wir den Rest der Schmandcreme drüber und legen noch Mozzarellascheiben obendrauf. Zum Schluss gratinieren wir die Spargel-Himbeer-Toasts für zehn Minuten im Ofen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei der Wahl des Toasts bist du ganz frei. Auch leckeres Schwarzbrot oder Vollkornbrot eignet sich gut. Anstelle des grünen Spargels kannst du auch weißen verwenden. Experimentiere einfach ein bisschen und finde selbst heraus, welche Kombination dir am besten schmeckt.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere leckere Spargel-Toasts. Zaubere dir zum nächsten Frühstück doch mal ein Spargel-Schinken-Sandwich, ein Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs oder einen Spargel-Toast mit Camembert. Wir finden sie alle unglaublich lecker. Noch mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Spargel-Himbeer-Toast Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Salz

1 Bund grüner Spargel

100 g Himbeeren frisch

10 g Basilikum frisch

1 Ei

200 g Schmand

Pfeffer nach Belieben

8 Scheiben Toastbrot

1 Mozzarella-Kugel Zubereitung Bringe etwa 1 l Salzwasser in einem Topf zum Kochen.

Wasche den Spargel, schäle ihn gegebenenfalls im unteren Drittel und blanchiere ihn 2–3 Min im Salzwasser. Gieße ihn danach ab, schrecke ihn kalt ab und lass ihn abtropfen.

Wasche die Himbeeren und lass sie abtropfen. Wasche auch das Basilikum und zupfe die Blättchen von den Stielen. Schneide diese danach fein.

Trenne das Ei und verrühre das Eigelb mit dem Basilikum, Schmand sowie Salz und Pfeffer.

Heize den Ofen auf 225 °C Ober-/Unterhitze vor.

Röste die Toasts kurz an und lege sie auf ein mit Backpapier oder einer Backmatte 🛒 belegtes Blech. Verteile die Hälfte des Schmands darauf. Schneide den Spargel klein und lege ihn sowie die Himbeeren auf die Toastscheiben. Beträufele sie mit dem restlichen Schmand.

Schneide den Mozzarella in Scheiben und lege ihn obendrauf.

Gratiniere die Spargel-Himbeer-Toasts 10 Minuten im Ofen und serviere sie heiß.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.