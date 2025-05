Leichte Pancakes, frisch und herzhaft: Spargel und Parmesan im Einklang

Grüner Spargel ist der Star der Saison, und in diesem Gericht zeigt er, was in ihm steckt! Knackig, aromatisch und umgeben von fluffigem Pancake-Teig mit einer würzigen Parmesan-Note. Dazu gibt es einen leichten, zitronigen Dip mit Kräutern, der das Ganze perfekt ausbalanciert. Egal, ob du Spargeleinsteiger oder bereits Fan bist – bei diesem Rezept kann niemand widerstehen!

Rezept für Spargel-Pancakes mit Joghurt-Kräuter-Dip

Spargel gibt’s bei dir eher selten bis nie zum Frühstück? Das könnte sich jetzt ändern. Gerade, wenn du morgens gerne herzhaft frühstückst, ist dieses Rezept perfekt für dich. Ideal fürs Wochenende, Feiertage oder Morgen, an denen du dir etwas Besonders gönnen möchtest.

Für die Spargel-Pancakes brauchst du auch gar nicht viele Zutaten. Ein bisschen Mehl und Milch, Eier, Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker, Backpulver, Butter, Parmesan und natürlich Spargel. Dann geht’s schon los!

Zuerst bereitest du den Spargel vor, indem du ihn wäschst, die holzigen Enden entfernst und ihn im Anschluss in mundgerechte Stücke schneidest. Diese kochst du einige Minuten in kochendem Salzwasser. Achte aber darauf, dass sie noch bissfest sind. Wenn du lieber kleinere Spargelstückchen in deinen Pancakes haben möchtest, kannst die Stangen ebenso in Scheiben schneiden.

Während der Spargel kocht, kannst du den Joghurt-Dip vorbereiten. Dafür vermengst du Naturjoghurt mit frischen gehackten Kräutern deiner Wahl sowie etwas Zitronensaft, Knoblauch sowie Salz und Pfeffer. Der Dip lässt dich aber ganz einfach nach deinem Geschmack ändern oder anpassen. Trau dich also ruhig, ein bisschen zu experimentieren.

In einer Schüssel vermengst du im Anschluss Mehl, Eier, Milch, Salz, Pfeffer, Parmesan und Zucker zu einem Teig. Hebe den Spargel unter und backe nach und nach kleine Pancakes in einer Pfanne mit Butter aus. Danach kannst du dein Spargel-Frühstück schnabulieren und genießen – guten Appetit!

Spargel-Pancakes Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Pancakes: 200 g grüner Spargel

125 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

150 ml Milch

2 Eier

50 g Parmesan gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker

Butter zum Braten Für den Dip: 1 Bio-Zitrone

1 Knoblauchzehe

150 g Naturjoghurt

1 EL gehackte Petersilie

1 EL gehackter Schnittlauch

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche den grünen Spargel und entferne die holzigen Enden ab und schneide ihn in kleine Stücke.

Koch die Spargelstücke in Salzwasser etwa 3–5 Minuten, bis sie bissfest sind. Lass sie abkühlen.

Presse den Saft der Zitrone aus. Schäle den Knoblauch und presse ihn durch eine Knoblauchpresse. Hacke ihn alternativ fein.

Vermische das Mehl mit Backpulver, Milch, Eiern, Parmesan, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker zu einem glatten Teig.

Hebe die abgekühlten Spargelstücke vorsichtig unter den Teig.

Erhitze Butter in einer Pfanne und backe aus dem Teig kleine Pancakes, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind. Alternativ kannst du auch eine spezielle Pancake-Pfanne 🛒 verwenden.

Vermische parallel den Joghurt mit Zitronensaft, Knoblauch, Kräutern sowie Salz und Pfeffer. Rühre alles gut durch.

Serviere die Pancakes warm mit dem frischen Joghurt-Kräuter-Dip.

