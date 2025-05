So wird dein Toast zum Star: Spargel und Camembert

Zurücklehnen, entspannen und genießen: Unser einfach und schnell zubereiteter Spargel-Toast mit Camembert bringt einen unwiderstehlichen Geschmack auf deinen Teller. Das ideale Frühlingsfrühstück für alle, die das Stangengemüse lieben. Die Kombination aus knackig, nussig, cremig und süß ist einfach lecker. Probier’s aus!

So bereitest du den Spargel-Toast mit Camembert zu

Ich könnte zu jeder Tageszeit Brot essen. Am liebsten knusprig getoastet. Während ich unter der Woche meist auf schnelle Rezepte wie Chiapudding oder Baked Oats setze, die ich auch gut am Abend vorher vorbereiten kann, darf es am Wochenende doch mal ein ausführlicheres Frühstück sein. Neben Klassikern wie einem guten Marmelade-Toast oder Käsebrot landen auch etwas außergewöhnlichere kulinarische Kreationen auf dem Teller. Deswegen gibt’s auf Leckerschmecker für dich heute ein Rezept für Spargel-Toast mit Camembert. Es ist perfekt, wenn du gerne herzhaft frühstückst.

Der Spargel spielt die Hauptrolle in diesem feinen Ensemble. Er wird in Olivenöl angebraten, wodurch seine nussigen Noten unterstrichen werden. Ein Schuss Zitronensaft bringt den Frischekick und sorgt dafür, dass der Spargel saftig und geschmacksintensiv bleibt.

Mit auf unserem Toast landet Camembert. Der cremige Mitspieler sorgt für eine samtige Textur und einen leicht erdigen, buttrigen Geschmack. Eine Prise Pfeffer verleiht dem Käse zusätzlichen Pfiff.

Pinienkerne und Pekannüsse sind die geheimen Stars im Hintergrund. Sie bieten dir erstklassigen Crunch. Und die dezente Honigsüße verleiht jedem Bissen eine zusätzliche Schicht an Geschmack und veredelt den Spargel-Toast.

Mich überzeugt der Spargel-Toast mit Camembert schon so wie er ist. Das heißt aber nicht, dass man das Rezept nicht hin und wieder auch ein bisschen abändern kann. Warum nicht eine Handvoll frischer Kräuter wie Petersilie, Dill oder Schnittlauch über den Toast streuen? Sie bringen noch mehr Frische auf den Teller. Krosse Bacon-Streifen oder Parmaschinken zwischen Käse und Brot ist eine Option, wenn es herzhaft sein darf. Guten Appetit!

Spargel-Toast mit Camembert Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Pinienkerne

50 g Pekannüsse

4 Scheiben Brot nach Wahl

100 g Spargel

1 EL Olivenöl

1 Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Knoblauchzehe

160 g Camembert

4 TL Honig Zubereitung Röste die Pinienkerne und die Pekannüsse ohne Öl in einer Pfanne, bis sie leicht gebräunt sind. Stelle sie dann beiseite.

Röste derweil das Brot in einem Toaster. Alternativ kannst du es auch in der Pfanne oder im Ofen knusprig rösten.

Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und brate den Spargel darin an. Füge den Saft der Zitrone hinzu und brate den Spargel, bis er bissfest ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Schäle die Knoblauchzehe und reibe die gerösteten Brotscheiben damit ein.

Schneide den Camembert in dünne Scheiben.

Belege die getoasteten Brotscheiben mit Camembert und verteile den gebratenen Spargel darauf. Beträufle 🛒 jeden Toast mit einem Teelöffel Honig. Bestreue alles mit den gerösteten Nüssen. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Spargel-Toasts sofort und genieße sie.

