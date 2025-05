Perfekt für den Frühling: Spargelcremesuppe mit Zitrone und Lachs

Es ist Spargelzeit und überall tauchen gerade neue Ideen, was man alles aus dem Stangengemüse zaubern kann auf. Denn eines ist sicher: Leckere Spargelrezepte kann man einfach nie genug haben. Ein aktueller Favorit ist dabei diese Spargelcremesuppe, die mit Zitrone und Lachs verfeinert, zu einem echten Genuss im Frühling wird.

Rezept für Spargelcremesuppe mit Zitrone und Lachs

Suppen gehen doch irgendwie immer. Allerdings tauschen wir die deftigen Varianten aus der kalten Jahreszeit jetzt einfach durch leichte Kreationen ein. Ein echter Klassiker unter den Frühlingssuppen ist eine Spargelsuppe und genau der verpassen wir eine kleine Frischekur.

Vielleicht kennst du das Rezept für Spargelsuppe aus den Schalen des Gemüses? Das ist eine tolle Variante für nachhaltiges Kochen. Doch die Schalen brauchen wir für unsere Suppe heute nicht. Wirf sie trotzdem nicht weg. Du kannst sie einfrieren und später zum Kochen mit anderen Gemüseabschnitten für eine Brühe verwenden.

Stattdessen verwenden wir heute mal den ganzen Spargel. Geschält und in Stücke geschnitten, wird er in einem Topf in Brühe gekocht und anschließend glatt püriert. So wird die Suppe nicht nur schön cremig, sondern bekommt auch einen intensiven Spargelgeschmack. Natürlich darf für die samtige Konsistenz etwas Sahne nicht fehlen.

Das i-Tüpfelchen unserer Suppe ist aber der frische Geschmack der Zitrone. Gib den Saft einer halben Zitrone und etwas Zeste mit in die Suppe. Das sorgt für einen Hauch Frische und gibt der Suppe Leichtigkeit. Als Einlage verwenden wir mal keine gekochten Spargelstücke, sondern Räucherlachs. Schneide den Fisch einfach in dünne Streifen oder Stücke und lege sie zum Servieren auf die Suppe.

Wenn du magst, dann serviere die Suppe mit frischem Brot oder verfeinere sie noch mit Croûtons. Sollte Lachs nichts für dich sein, kannst du es stattdessen mit Käsechips probieren.

Spargelcremesuppe mit Zitrone und Lachs Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g weißer Spargel

1 Schalotte

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

20 g Butter

800 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

150 g Räucherlachs

etwas Petersilie zum Drüberstreuen Zubereitung Wasche den weißen Spargel, schäle 🛒 ihn gründlich und schneide die holzigen Enden ab. Schneide die Stangen danach in kleine Stücke.

Ziehe die Schalotte ab und schneide sie in feine Würfel. Wasche die Zitrone, reibe etwas Schale ab und presse den Saft aus.

Zerlasse die Butter in einem Topf und dünste die Zwiebelstücke darin an, bis sie glasig sind.

Gib die Spargelstücke dazu und gieße alles mit der Brühe auf. Lass alles bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln, bis der Spargel gar ist.

Püriere die Suppe fein. Gieße die Sahne dazu und rühre den Zitronensaft unter. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab.

Schneide den Räucherlachs in feine Streifen. Hacke die Petersilie.

Fülle die warme Suppe in Schalen oder tiefe Teller, verteile etwas Räucherlachs in der Mitte und dekoriere die Suppe mit Zitronenzeste sowie gehackter Petersilie.

