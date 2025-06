Spargelrisotto: italienischer Klassiker mit Twist

Gib die Schalen und Enden zusammen mit den restlichen Zutaten für die Brühe in einen Topf. Bringe die Brühe zum Kochen und lass sie 10 Minuten köcheln.

Schneide den restlichen Spargel in kleine Stücke und lege eine Hälfte beiseite.

Die andere Hälfte blanchierst du in einem Sieb für rund 2 Minuten in der Spargelbrühe.

