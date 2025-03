Köstlicher Spätzle-Lauch-Auflauf: Ofengericht im Handumdrehen gezaubert

In diesem Spätzle-Lauch-Auflauf kommt zusammen, was zusammen gehört. Freue dich auf köstliche frische Spätzle, saftige Lauchringe, eine würzige Creme – alles von leckerem Käse überbacken. Ein absolutes Wohlfühlgericht, das du im Handumdrehen selbst aus dem Backofen zauberst.

Dieser Spätzle-Lauch-Auflauf macht einfach glücklich

Gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag wollen wir oft nicht noch lange in der Küche stehen und uns irgendetwas zusammen kochen. Zu Fertiggerichten zu greifen oder jeden Tag etwas zu bestellen, kann aber auch keine Option sein. Dieser Spätzle-Lauch-Auflauf bereitet sich quasi von selbst zu. Und das Beste: Wenn etwas übrig bleiben sollte, kannst du es einfach in den Kühlschrank packen und am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen oder nochmal zu Abend essen.

Du kannst bei diesem Rezept für deftigen Spätzle-Lauch-Auflauf auch wirklich überhaupt nichts falsch machen. Nachdem du die Zutaten kurz in einer Pfanne vorbereitet hast, kommen sie auch schon in eine Auflaufform. Deshalb kannst du als ersten Schritt auch direkt damit beginnen, den Backofen vorzuheizen. Für die gesamte Vorbereitung wirst du nicht lange brauchen, sodass du alles ganz schnell direkt in den Ofen geben kannst.

Putze den Lauch, schneide ihn in kleine Ringe und hacke den Knoblauch fein, nachdem du ihn geschält hast. Brate beides kurz in einer Pfanne an, gib die Eierspätzle hinzu und lösche alles mit der Sahne ab. Rühre danach die Erbsen und die Gemüsebrühe dazu. Sobald die Erbsen aufgetaut sind, kannst du alles in eine Auflaufform 🛒 geben, mit Käse bedecken und in den Ofen stellen. Sobald der Auflauf goldbraun gebacken ist, kannst du es dir auch schon schmecken lassen. Einfach köstlich!

Aufläufe sind für uns bei Leckerschmecker absolute Wohlfühlgerichte und deshalb probieren wir immer wieder neue aus. Ein leichtes und schnelles Ofengericht zauberst du dir mit einem Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf. Für Urlaubsfeeling auf dem Teller solltest du dir diesen mediterranen Nudelauflauf einmal ansehen. Ausgefallener wird es ohne Frage mit unserem Rösti-Auflauf.

2 Stangen Lauch

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

500 g frische Eierspätzle

200 ml Sahne

200 g Erbsen

1 TL Gemüsebrühe

200 g Gouda gerieben Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Putze den Lauch und schneide ihn in feine Ringe. Schäle und hacke den Knoblauch fein. Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne und brate die Lauchringe und den gehackten Knoblauch kurz darin an.

Brate die Spätzle mit in der Pfanne an. Lösche alles mit Sahne ab und gib die gefrorenen Erbsen hinzu. Lass alles köcheln, bis die Erbsen aufgetaut sind. Rühre das Gemüsebrühepulver hinein.

Fette eine Auflaufform mit dem restlichen Öl ein. Gieße den Pfanneninhalt in die Form und bedecke alles mit Käse. Backe den Auflauf für 25-30 Minuten, bis er goldbraun ist.

