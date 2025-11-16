Knusprige Spekulatius-Cookies direkt aus der Weihnachtsbäckerei

So langsam kommen wir in Weihnachtsstimmung. Der erste Glühwein wurde bereits getrunken, und einige Redaktionsmitglieder waren sogar schon auf dem Weihnachtsmarkt. Für uns kann es nicht früh genug losgehen mit der Vorfreude auf die vielleicht schönste Zeit im Jahr. Und genau deshalb sind wir auch schon in der Weihnachtsbäckerei fleißig gewesen: Es wurde gerührt, ausgestochen und in den Ofen geschoben, was das Zeug hält. Unser neuester süßer Streich: diese Spekulatius-Cookies, die weihnachtlicher kaum sein könnten.

Rezept für Spekulatius-Cookies: Weihnachten kann kommen

Nein, bei unseren Spekulatius-Cookies handelt es sich nicht um die klassischen Spekulatiuskekse, die du im Supermarkt bekommst. Wir haben stattdessen Cookies im amerikanischen Sinne gebacken und diese nicht nur mit Schokoladentropfen, sondern auch mit Spekulatiusgewürz verfeinert.

Die Spekulatius-Cookies sind so leicht gemacht, die gelingen sogar Backanfängern. Du kannst sie auch wunderbar mit Kindern backen: Die kleinen werden es lieben, die Chocolate Chips unter den Teig zu heben oder die Schüssel auszulecken. Und dieser Duft, der durch die Küche zieht, sobald die Cookies ein paar Minuten im Ofen verschwunden sind – herrlich!

Tipp: Statt Schokotropfen kannst du auch Schokolade für die Kekse verwenden. Einfach hacken und mit dem Teig vermischen.

Beginne damit, das Mehl mit Backpulver und dem Spekulatiusgewürz zu mischen. Separat davon werden Butter, brauner und weißer Zucker, Vanillezucker, ein Ei und eine Prise Salz vermengt. Dazu kommt dann der Mehl-Mix, der nur so lange eingerührt wird, bis ein glatter Teig entstanden ist. Hebe kurz die Schokolade unter und nimm danach mit einem Löffel Portionen vom Teig ab, die du auf ein Blech mit Backpapier setzt. Achte dabei darauf, ausreichend Platz zwischen dazwischen zu lassen, denn die Spekulatius-Cookies laufen beim Backen auseinander.

