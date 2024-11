Spekulatius-Eis: süßer Genuss für die Festtage

Neulich entdeckte ich bei meinem Wocheneinkauf im Supermarkt in der Tiefkühltruhe eine Packung Spekulatius-Eis und zugegeben: Ich konnte nicht widerstehen. Es musste einfach mit. Und wenn wir schon dabei sind, muss ich gleich noch ein Geständnis machen. Wieder zu Hause landete das Eis nicht etwa für später in meinem Eisfach, stattdessen aß ich die ganze Packung einfach sofort. Es war aber auch einfach zu gut, um Aufhören zu können. Da der Kauf des Eises auf Dauer aber zu stark den Geldbeutel belastet, mache ich das Eis einfach selbst. Das ist nicht nur deutlich günstiger, ich habe gleichzeitig auch schon mal das passende Dessert für Weihnachten.

Spekulatius-Eis selber machen

Wer sagt eigentlich, dass man Eis nur im Sommer essen kann? Gerade im Winter, wenn es drinnen warm und gemütlich ist, ist eine Portion Eiscreme eine leckere Nascherei für Zwischendurch oder ein süßes Dessert nach dem Essen. Statt fruchtiger Sorten bevorzugen wir jetzt reichhaltigere Varianten, wie dieses Spekulatius-Eis. Das verbindet gleich zwei Lieblingsnaschereien: Eis und Spekulatiuskekse. Mmhhh, wer kann da schon nein sagen?

Mit nur sechs Zutaten ist die Einkaufsliste, um Spekulatius-Eis selber zu machen, recht kurz. Du brauchst Sahne, Kondensmilch, Spekulatius-Kekse und Gewürze wie Zimt, gemahlenen Kardamom und Muskatnuss. Vielleicht hast du die sogar schon zu Hause und musst sie gar nicht neu kaufen.

Was du bei der Zubereitung zusätzlich noch benötigst, ist Geduld. Das Eis muss im Gefrierschrank erst fest werden, da wir keine Eismaschine verwenden. Der Rest ist aber kinderleicht. Für das Eis schlägst du Schlagsahne steif und verrührst Kondensmilch mit Zimt, Kardamom und Muskatnuss. Dann mischst du die Kondensmilch mit den Gewürzen vorsichtig unter die Sahne und streust zerbröselte Spekulatius-Kekse darunter. Fülle alles in eine Form, hier bietet sich eine Kastenform an, decke diese mit Frischhaltefolie ab, damit sich beim Gefrieren keine Eiskristalle bilden und stelle alles für sechs Stunden in den Froster. Danach holst du dein fertiges Eis aus dem Gefrierschrank und kannst es genießen.

