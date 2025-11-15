Spekulatius-Kugeln sind eine süße Idee für die Weihnachtsbäckerei

Weihnachten rückt langsam näher, und du hast bisher noch keine Idee, was du verschenken könntest? Keine Bange, wir hätten da einen Vorschlag: Überrasche deine Liebsten mit selbstgemachten Leckereien aus der Küche! Die sind mit Liebe zubereitet und schmecken fantastisch. Über diese Spekulatius-Kugeln freuen sie sich bestimmt.

Rezept für Spekulatius-Kugeln: zum Verschenken oder Selbstnaschen

Natürlich kannst du gleich die doppelte Menge Spekulatius-Kugeln zaubern und ein paar für dich selbst behalten. Die Pralinen sind nämlich so köstlich, dass man sie am liebsten alle selbst auffuttern möchte. Weil das aber ziemlich ungesund sein dürfte und weil geteilte Freude doppelte Freude ist, verschenkst du einfach ein paar davon.

Um die Spekulatius-Kugeln zuzubereiten, benötigst du nur fünf Zutaten. Neben Spekulatiuskeksen gehören Schokolade, Sahne, etwas Zimt und eine Orange dazu. Achte beim Kauf darauf, dass du eine Bio-Frucht verwendest, da du die Schale für die Pralinen benutzt. Bio-Obst wurde nicht mit schädlichen Pestiziden behandelt, weshalb du die Schale ohne Sorgen mitessen kannst. Waschen solltest du die Orange allerdings trotzdem, um Schmutz zu entfernen.

Für den Teig der Spekulatius-Kugeln stellst du zunächst eine Ganache aus geschmolzener Schokolade und Sahne her. Mahle danach die Kekse schön fein, mische sie mit etwas Orangenabrieb und Zimt und hebe den Mix unter die Ganache. Dieser Teig muss nun erst einmal in den Kühlschrank, bevor du daraus die Kugeln formen kannst. Stelle diese abermals kalt und bring derweil erneut Schokolade zum Schmelzen. Darin kannst du die kleinen Pralinen dann wenden.

Möchtest du die Spekulatius-Kugeln verschenken, fülle sie am besten in ein schönes Glas, das du mit einer Schleife und einem hübschen Geschenkanhänger verzierst. Sieht toll aus, oder?

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur zum Backen, sondern auch zum Basteln da. Wie wäre es mit selbst gemachter Deko wie diesen Schneekugeln in Marmeladengläsern? Schnell gemacht und echte Hingucker!

Auch unsere Schokoladentrüffel aus drei Zutaten und unsere Bratapfel-Pralinen mit weißer Schokolade sind eine leckere Geschenkidee. Über unser Bounty-Konfekt freuen sich Fans von Kokos und Schokolade. Mmh, lecker!