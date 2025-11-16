Gönn dir Weihnachten zum Löffeln mit dieser knusprig-fruchtigen Creme

Juhuu, nur noch etwas mehr als 14 Tage bis zum ersten Advent und noch einige Tage mehr bis zum 1. Dezember! Und dann ist es bis Weihnachten gar nicht mehr weit. Bist du ein Weihnachtsfan und zählst voller Ungeduld die Tage bis zum Fest? Dann haben wir etwas für dich: Unsere Spekulatius-Mandarinen-Creme versüßt dir mit weihnachtlichen Zutaten die Wartezeit bis zu den schönsten Tagen des Jahres. Ob zum Frühstück oder zum Nachmittagskaffee, diese Creme kommt immer gut an! Hier ist das einfache Rezept für dich.

Zauber dir eine Spekulatius-Mandarinen-Creme

Auch wenn Spekulatiuskekse und anderes Weihnachtsgebäck bereits seit August oder spätestens September in den Supermärkten erhältlich sind, mir schmecken sie erst so richtig gut, seit es draußen kälter und früher dunkler wird. Dann könnte ich sie aber in rauhen Mengen und allen Varianten von Butterspekulatius über Gewürzspekulatius bis zu Mandelspekulatius essen.

Seit einigen Jahren kümmere ich mich bei uns zu Hause an Weihnachten immer um den Nachtisch. Einfach und nach einem opulenten Festmahl leichter darf es sein, natürlich gut schmecken und schnell zubereitet sein ebenfalls. Schichtdesserts sind daher meist meine erste Wahl. Die lassen sich mit verschiedenen Zutaten immer neu gestalten und schmecken allen.

In diesem Jahr werde ich meiner (heimlichen) Leidenschaft für Spekulatiuskekse frönen und eine Spekulatius-Mandarinen-Creme zubereiten. Die vereint saisonale Zutaten wie Mandarinen und eben den Spekulatius mit einer süßen Creme aus Sahne, Quark, etwas Milch, Zucker und Vanillezucker. In schnellen 20 Minuten ist sie fertig.

Bei der Zubereitung können sogar meine drei Neffen und meine Tochter mithelfen. Die Größeren rühren die Creme an, ich zerkleinere die Kekse und gieße die Mandarinen ab und mein kleiner Neffe und meine Tochter schlürfen den Mandarinensaft und führen die Geschmacks-, äh Qualitätskontrolle durch! Alle beschäftigt, super.

Vielleicht bereite ich die Spekulatius-Mandarinen-Creme aber auch schon vorher einmal zu, sozusagen als Testlauf für Weihnachten. Und gönne sie mir schon zum Frühstück oder zu einem gemütlichen Adventskaffee. Gute Idee, oder? Dann tue es mir gleich, schnapp dir Spekulatius und Mandarinen und zauber dir eine einfache, aber raffinierte Köstlichkeit zur Adventszeit!

Spekulatius-Mandarinen-Creme Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Sahne

250 g Quark

2 EL Milch

1 Pck. Vanillezucker

50 g Zucker

1 kleine Dose Mandarinen

1 EL Mandarinensaft

8 Spekulatiuskekse plus etwas mehr als Deko, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Schlage zuerst die Sahne steif. Verrühre anschließend den Quark mit Milch, Vanillezucker und Zucker. Hebe dann die steif geschlagene Sahne vorsichtig unter die Quarkmasse. Lass die Mandarinen abtropfen und fange den Saft dabei auf. 1 EL brauchst du für unsere Creme, den Rest kannst du für ein anderes Rezept verwenden oder trinken. Gib den Mandarinensaft zu der Quark-Sahne-Mischung. Zerbrösele die Spekulatiuskekse, indem du sie in einen Frischhaltebeutel gibst und klein stampfst. Schichte abwechselnd Quark-Sahne-Mischung mit Mandarinen und Spekulatiusbröseln. Dekoriere die Spekulatius-Mandarinen-Creme nach Belieben noch mit etwas Spekulatiusbröseln und einigen Mandarinenscheibchen.

