Warm, würzig, wunderbar: Spekulatius-Milchreis für kalte Tage

An manchen Tagen, vor allem, wenn es draußen einfach nicht hell werden will und die Woche endlos erscheint, braucht es zum Frühstück etwas Besonderes. Um deinen Bauch zu füllen und die Laune zu heben. Wie wäre es mit einer großen Schüssel Milchreis? Aber nicht irgend einem Milchreis, sondern würzig-warmen Spekulatius-Milchreis. Schmeckt einfach gut und holt dir einen Hauch Weihnachten an den Frühstückstisch. So geht’s!

Rezept für Spekulatius-Milchreis

Manch einer isst kalte Pizza zum Frühstück, dem anderen genügt ein Becher Kaffee oder eine Tasse Tee. Doch an manchen Tagen darf es einfach etwas mehr sein. Ein leckeres Frühstück gibt dir ordentlich Energie und macht selbst den trübsten Morgen ein kleines Stückchen besser.

So auch unser Spekulatius-Milchreis. Dampfend-warmer Milchreis an sich ist schon eine echte Leckerei, die für viele von uns auch ein Stück Kindheit bedeutet. Noch besser wird er, wenn er wie in diesem Rezept mit Spekulatiusgewürz verfeinert und mit Spekulatiuskeksen getoppt wird.

Die Zubereitung deines süßen Frühstücks ist denkbar einfach: Du kochst deinen Milchreis wie gewohnt und gibst noch ein Stück Butter als gar nicht mal so geheime Geheimzutat dazu. Auch eine Vanilleschote sorgt für feinen Geschmack. Bevor du deinen Milchreis quellen lässt, gibst du noch das Spekulatiusgewürz dazu und freust dich schon auf deinen würzigen Frühstücksgenuss.

Zu dem Spekulatius-Milchreis passt eine klassische rote Grütze, eine saisonale Apfel-Pflaumen-Grütze oder auch ein österreichischer Zwetschgenröster.

Der Spekulatius-Milchreis schmeckt natürlich nicht nur zum Frühstück, sondern auch als süßes Abendessen oder als krönender Abschluss eines Herbst- oder Wintermenüs. Mache ihn unbedingt mal nach!

700 ml Milch

30 g Butter

1 Vanilleschote

1 Prise Salz

150 g Milchreis

2 EL Zucker

1/2 TL Spekulatiusgewürz online z.B. hier 🛒

4 Spekulatiuskekse Zubereitung Gieße die Milch in einen Topf, füge die Butter, die Vanilleschote und eine Prise Salz hinzu und lass die Milch aufkochen. Gib den Reis dazu und koche ihn bei mittlerer Hitze ohne Deckel, bis er cremig ist. Rühre zwischendurch um, damit nichts anbrennt. Nimm den Topf vom Herd und rühre den Zucker und das Spekulatiusgewürz unter. Lass den Milchreis zugedeckt 20 Minuten quellen. Serviere den Milchreis mit grob zerbröselten Spekulatiuskeksen. Dazu schmeckt rote Grütze oder ein Kompott deiner Wahl. Notizen Für einen gemütlichen Start in den Tag sorgst du mit diesen 5 tollen Ideen für herbstliche Windlichter , die wir bei unseren Freunden von Geniale Tricks entdeckt haben.

