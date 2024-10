Zum Frühstück gibt’s Spiegeleier auf Schmorgemüse

Zum Frühstück darfst du ruhig mal etwas Abwechslung servieren. Gönne dir und deinen Liebsten doch mal Spiegeleier auf Schmorgemüse! Die Zubereitung dauert nicht länger als 25 Minuten und das Ergebnis schmeckt fantastisch. Simpel, aber gut – so sollte jeder Tag starten!

Spiegeleier auf Schmorgemüse: So leicht geht’s

Nur eine Handvoll Zutaten ist nötig, um dir Spiegeleier auf Schmorgemüse zu braten. Wir zeigen dir ein Rezept mit Paprika, Zucchini und Zwiebel, aber selbstverständlich kannst du auch anderes Gemüse verwenden. Wie immer gilt: Prüfe mal, was der Kühlschrank und die Vorratskammer so hergeben und nutze Sorten, die verbraucht werden müssen.

Starte mit dem Gemüse: Wasche die Paprika und die Zucchini und schneide beides klein. Danach kannst du die Zwiebel abziehen und hacken. Alles zusammen wird in einer Pfanne mit etwas Öl angebraten, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist.

Nun kannst du die Eier entweder direkt auf das Gemüse schlagen und zu Spiegeleiern braten. Du kannst aber auch das Gemüse an die Seite der Pfanne schieben und die Eier auf der anderen Seite oder sogar in einer separaten Pfanne brutzeln. Würze alle Zutaten mit Salz und Pfeffer. Magst du es pikant, verwende zusätzlich beispielsweise ein paar Chiliflocken zum Verfeinern.

Schon gewusst? Was bedeuten eigentlich die Codes auf den Eiern? Wir erklären dir, was sich hinter der Zahlenkombination verbirgt, die auf den Schalen aufgedruckt ist. Außerdem verraten wir dir, wie du Eier in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst. Und wenn du wissen möchtest, wie gesund es ist, jeden Tag Eier zum Frühstück zu essen, erfährst du das ebenfalls bei uns.

Liebst du Eier zum Frühstück, solltest du nicht nur Spiegeleier auf Schmorgemüse ausprobieren. Für Abwechslung sorgen etwa eine gebackene Avocado mit Ei und Lachs oder Spiegelei-Toasts mit Käse. Auch lecker: diese Rührei-Muffins mit Schinken. Wir wünschen einen guten Morgen!