So viel Geschmack in so wenig Zeit: Probiere dieses Sandwich aus

Du denkst, Eiersalat ist altbacken? Denk nochmal! Dieses Rezept bringt frischen Wind auf deinen Teller. Statt hartgekochter Eier landen hier saftige Spiegeleier mit weichem Eigelb in der Schüssel. Kombiniert mit cremiger Mayo und pikanter Sriracha-Soße entsteht ein Eiersalat, den du bestimmt nicht zum letzten Mal zubereitet hast – ob auf getoastetem Sauerteigbrot oder einfach pur gelöffelt. Dieses Spiegeleiersalat-Sandwich ist für alle, die sich nach Abwechslung sehnen.

So wird das Spiegeleiersalat-Sandwich richtig lecker

Ganz gleich, ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch, zum Lunch auf die Hand oder als Brotzeit am Abend: Ein Sandwich mit Eiersalat geht eigentlich immer. Es ist unkompliziert, lecker und hält lange satt. Aber hast du das Ganze schon mal statt mit normalem Eiersalat mit Spiegeleiersalat gegessen? Wenn nicht, wird es jetzt Zeit! Und die gute Nachricht ist: Das Ganze ist auch nicht viel aufwendiger, als ein Sandwich mit klassischem Eiersalat zu zaubern. Denn statt die Eier wachsweich zu kochen, braten wir sie in der Pfanne an, bevor wir sie zerstückeln und mit anderen schmackhaften Zutaten zu einem Aufstrich vermischen.

Statt nur mit Senf, Mayonnaise, Schnittlauch sowie Salz und Pfeffer, bereiten wir diesen Eiersalat etwas anders zu. Wir geben ihm durch die Zugabe von Sriracha-Soße einen besonders würzigen und leicht spicy Kick. Zusätzlich wandert eine klein gehackte, rote Zwiebel in die Mischung. Mehr brauchst du ansonsten auch nicht.

Achte beim Braten der Eier am besten darauf, dass du sie nicht komplett durch brätst. Das Eiweiß sollte zwar vollständig gestockt sein, das Eigelb sollte aber innen noch etwas weich sein. Die Röstaromen, die beim Braten entstehen, geben dem Spiegeleiersalat-Sandwich zusätzlich Würze und Tiefe.

Jetzt kennst du das Grundrezept und kannst dich nach Herzenslust in der Küche ausprobieren. Mit ein paar kulinarischen Add-Ons wird das Spiegeleiersalat-Sandwich noch köstlicher. Ergänze es zum Beispiel mit einer Handvoll Rucola oder würfle ein paar Essiggurken klein und gib sie dazu.

Gib dem Ganzen einen japanischen Twist, indem du statt roter Zwiebel Frühlingszwiebeln im Eiersalat verwendest und das Ganze noch mit einem kleinen Schuss Sojasoße und etwas Sesam verfeinerst.

Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann solltest du auch mal ein japanisches Ei-Sandwich, das Tamago Sando probieren. Dieser Avocado-Eiersalat macht sich auch gut auf frischem Brot. Und für alle, die auf tierische Produkte verzichten wollen, haben wir ein Rezept für einen veganen Eiersalat parat. Guten Appetit!

Spiegeleiersalat-Sandwich Olivia 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

1 kleine rote Zwiebel

2 EL Mayonnaise

1 TL Sriracha z.B. hier erhältlich 🛒

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Scheiben Sauerteigbrot oder anderes Brot nach Wahl

etwas Butter zum Rösten Zubereitung Brate die Spiegeleier in einer Pfanne, bis das Eiweiß vollständig gestockt ist, aber das Eigelb noch weich bleibt. Lass sie kurz abkühlen.

Zerkleinere die Spiegeleier mit einer Gabel in einer großen Schüssel.

Schäle und hacke die Zwiebel klein.

Rühre die Mayonnaise, Sriracha und den Senf unter. Füge die gehackte Zwiebel hinzu und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Röste die Brotscheiben in der Pfanne mit etwas Butter, bis sie goldbraun sind.

Verteile den Spiegeleiersalat großzügig auf den Brotscheiben, setze sie aufeinander und halbiere das fertige Sandwich in der Mitte. Serviere und genieße es sofort.

