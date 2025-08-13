Spinat-Feta-Chips: Knusper-Magie aus dem Ofen

Heute gibt es knusprige Spinat-Feta-Chips zum Snacken. Die machen schließlich glücklich und sind eine vergleichsweise gesunde Alternative zu herkömmlichen Chips. Aus cremigem Feta und frischem Spinat wird ein leckerer Knabberspaß, mit dem du deinen Fernsehabend oder deine nächste Party perfekt begleiten kannst.

Spinat-Feta-Chips: fertig in nur 20 Minuten

Wer Lust auf etwas Knuspriges hat, aber nicht zu den fettigen Kartoffelchips greifen möchte, für den sind unsere Spinat-Feta-Chips genau das Richtige. Sie sind in nur 20 Minuten fertig und deutlich gesünder als ihre Verwandten aus der Tüte.

Zuerst heizt du den Ofen vor und legst ein Backblech mit Backpapier aus. Den frischen Spinat wäschst du und hackst ihn anschließend klein. Vermische ihn dann in einer Schüssel mit zerbröckeltem Feta, geriebenem Mozzarella sowie Parmesan. Füge noch Öl, Knoblauchpulver, getrockneten Oregano sowie Salz und Pfeffer hinzu.

Aus der Mischung formst du mit einem Löffel Häufchen auf dem Backblech. Diese drückst du flach, um Chips daraus zu formen. Lass etwas Platz zwischen ihnen, damit sie beim Backen ausreichend aufgehen können. Nach maximal zehn Minuten im Ofen sind die Spinat-Feta-Chips fertig. Am Ende solltest du gut aufpassen, damit sie nicht verbrennen. Lass die Chips dann vollständig abkühlen, bevor du sie isst.

Wir wünschen guten Appetit und fröhliches Knuspern!

Du hast Lust auf noch mehr knusprige Alternativen? Dann probiere doch unsere Süßkartoffel-Chips oder die Gurkenchips aus dem Ofen aus. Für den ultimativen Crunch sorgen Kartoffelchips aus dem Airfryer. Und als süße Überraschung empfehlen wir dir unsere Erdbeer-Chips mit Balsamico und Fleur de Sel – eine ungewöhnliche, aber geniale Kombination!

Spinat-Feta-Chips Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 15 Zutaten 1x 2x 3x 30 g frischer Spinat

75 g Feta

50 g Parmesan gerieben

60 g Mozzarella gerieben

1 TL Öl

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL getrockneter Oregano online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize deinen Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche den Spinat. Trockne ihn danach und hacke ihn fein. Zerbrösele den Feta.

Vermische alle Zutaten in einer Schüssel miteinander.

Forme aus der Mischung Häufchen mit einem Löffel, die du auf dem Blech platzierst. Achte auf ausreichend Abstand, damit sie beim Backen aufgehen können.

Drücke die Haufen platt.

Backe die Chips für 8-10 Minuten. Achte darauf, dass sie nicht verbrennen.

Nimm die Spinat-Feta-Chips aus dem Ofen und lass sie 5 Minuten auf dem Blech abkühlen.

Lege sie danach auf einen Teller und lass sie vollständig auskühlen, bevor du sie isst.

