Diese kleinen Schätze erleichtern dir den Start in den Tag

Frühstück gehört für viele zu den wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Ich kann mich nicht zu dieser Gruppe der Menschen zählen und dennoch sind diese Spinat-Feta-Muffins genau das Richtige, um morgens in den Tag zu starten – auch für mich. Wie ich darauf komme? Das verrate ich dir etwas später!

Spinat-Feta-Muffins: kleine kompakte Köstlichkeiten

Feta und Spinat sind zwei Zutaten, die schon so lange Hand in Hand gehen, als wären sie nur füreinander gemacht. Ob im griechischen Börek oder einem sommerlichen Salat, ergänzen die beiden sich immer wieder köstlich. Gleichzeitig macht der Mix aus kräftigem Grün und strahlendem Weiß auch immer ordentlich etwas für’s Auge her.

In einem Teig verarbeitet und in Muffinförmchen gegossen wird daraus ein weiteres Highlight: Kleine herzhafte Küchlein, die sich perfekt als erste Mahlzeit des Tages eignen. Fluffig, frisch grün und dank Feta und Parmesan einen herrlich würzigen Kick.

Außerdem sind sie mit Blick auf ihre Vielseitigkeit super praktisch. Wenn du den Teig schnell morgens zusammenrührst, kannst du dich schon einmal auf den Tag vorbereiten, während die kleinen Schätze im Ofen aufbacken. Bist du fertig, sind sie es wahrscheinlich auch und du kannst direkt ein paar zum Frühstück genießen. Währenddessen kühlen ihre Mitstreiter aus und können dann von dir eingepackt und unterwegs in der Uni oder auf der Arbeit genossen werden.

Und genau das macht sie auch für mich so attraktiv! Ich brauche immer erst einige Stunden, bis ich etwas zu mir nehmen kann. Mit diesen Muffins kann ich mir die kleinen Köstlichkeiten als idealen Snack aufbacken, einpacken und mitnehmen. Sobald sich der Hunger bemerkbar macht, freue ich mich dann über diese schmackhaften Spinat-Feta-Muffins.

Spinat-Feta-Muffins Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 12 Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x 150 g frischer Spinat

120 g Feta

250 g Weizenmehl Type 405

2 TL Backpulver

0,5 TL Natron

1 Prise Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

2 Eier

250 ml Vollmilch

50 ml Rapsöl

100 g Parmesan gerieben

20 g Sonnenblumenkerne Zubereitung Wasche den Spinat gründlich unter fließendem Wasser und schleuder ihn trocken. Schneide ihn anschließend grob klein.

Lass den Feta abtropfen und schneide ihn in Würfel.

Vermenge in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, eine Prise Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss.

Schlage in einer separaten Schüssel Eier, Milch und Rapsöl mit einem Schneebesen 2 Minuten schaumig. Mische anschließend den Parmesan unter.

Heize den Backofen auf 170 °C Umluft vor.

Rühre das Mehlgemisch nach und nach unter die flüssigen Zutaten, bis ein glatter Teig entsteht. Hebe am Ende vorsichtig Spinat, Feta und Sonnenblumenkerne unter.

Verteile den Teig auf 12 Muffinförmchen.

Backe die Muffins für 18-20 Minuten goldbraun.

