Dieses Ofengericht macht gute Laune: Spinat-Frischkäse-Lasagne

Nach einem langen Arbeitstag gibt es für mich nichts Schöneres, als zu Hause etwas Leckeres zu kochen. Besonders Ofengerichte aller Art haben es mir angetan. Lasagne steht dabei wirklich hoch im Kurs – wenn die Zubereitung nur nicht so lang dauern würde. Viel schöner, wenn es eine Lasagne gibt, bei der du nicht mehrere verschiedene Soßen kochen und dir nebenbei Gedanken machen musst, wie du sie denn nun richtig schichtest. Spinat-Frischkäse-Lasagne braucht nur eine Pfanne und eine Auflaufform und das war’s. Noch dazu schmeckt sie einfach nur herrlich.

Rezept für Spinat-Frischkäse-Lasagne

Gestern begann schon während der letzten Züge meines Arbeitstages, mein Magen zu knurren. Ein großer Vorteil eines Jobs, bei dem es ums Essen geht, ist das viele Essen, mit dem man ständig konfrontiert ist. Das ist jedoch gleichzeitig ein Nachteil, denn so passiert es schnell, dass der Appetit wächst. Oftmals komme ich zu Hause an und kann es gar nicht abwarten, am Herd zu stehen. Gestern also ließ ich meine Gedanken schweifen und landete schnell bei Lasagne. Ja, das klang gut. Doch welche Soße könnte dazu passen? Ich ging also in den nächsten Supermarkt und durchstöberte die Regale.

Dabei fiel mir ein Paket Spinat in die Hände. Grün, saftig, lecker, mein Magen knurrte fröhlich auf. Also rein damit in den Einkaufswagen. Am Milchprodukt-Regal stieß ich auf eine Packung Frischkäse und einen Mozzarella. Wunderbar, damit hatte ich ja alles, was ich wollte. Spinat-Frischkäse-Lasagne sollte es geben.

Zu Hause begann ich sogleich damit, sie vorzubereiten. Lasagne braucht immer länger im Ofen, als man anfänglich denkt, und ich wollte mich nicht, vom Heißhunger übermannt, schon mit Snacks satt essen. Glücklicherweise dauert die Zubereitung nicht lange: Einfach nur Zwiebeln und Knoblauch hacken und mit Spinat, Muskat und viel Pfeffer (ich liebe Pfeffer), andünsten. Dazu kommt dann der Frischkäse und davon nicht zu knapp.

Aufgeschichtet, mit Mozzarella bestreut und in den Ofen geschoben, braucht die Lasagne nun etwa 40 Minuten, um goldbraun und knusprig zu überbacken. Mir schmeckte dieses einfache Gericht so gut, dass ich die halbe Auflaufform voll verputzte. Dir auch? Finde es heraus und koch sie direkt nach!

Spinat-Frischkäse-Lasagne Nele 3.88 ( 236 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (gibt es online, z.B. hier 🛒 1 Auflaufform, 40 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl plus mehr für die Form

500 g Spinat aufgetaut

300 g Frischkäse Doppelrahmstufe

Muskat nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

500 g Lasagneplatten

1 Kugel Mozzarella ca. 125 g Zubereitung Schäle Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und schwitze beides darin an.

Gib den Spinat hinzu und mische alles gut durch. Rühre den Frischkäse unter. Schmecke mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz ab.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein und lege sie mit Lasagneplatten aus. Verteile einen Teil der Füllung auf den Nudeln und belege sie mit einer weiteren Schicht Platten. Wiederhole diesen Schritt so oft, bist die Soße verbraucht ist und schließe mit einer Schicht Nudeln ab.

Lass den Mozzarella abtropfen, zerzupfe ihn und verteile ihn auf der letzten Schicht Nudeln.

Gieße ein wenig Wasser neben die aufgeschichtete Lasagne, bis es die oberste Nudelschicht erreicht.

Schiebe die Lasagne in den Ofen und backe sie etwa 40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist und die Nudeln gar sind.

