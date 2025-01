Dieser vegane Dip gibt deinem Frühstück einen bunten Anstrich

Im Winter ist es wichtiger denn je, dass Essen nicht nur lecker und gesund ist, sondern auch noch gute Laune macht. Schließlich kann das graue Wetter draußen auf Dauer ganz schön aufs Gemüt schlagen. Eine Möglichkeit, um schon am Frühstückstisch eine gut gelaunte Basis zu schaffen, ist ein farbenfroher Aufstrich. In diesem Fall heißt der Spinat-Hummus und sorgt mit seiner leuchtend grünen Farbe für ein Lächeln.

Rezept für Spinat-Hummus

Hummus ist ein echter Klassiker der veganen Dips. Die Kichererbsen-Sesam-Paste hat seinen Ursprung in Vorderasien und gehört zu levantinischen Mezze einfach dazu. Wusstest du übrigens, dass erste Rezepte dafür bis ins 10. Jahrhundert zurückgehen? Erzähle das doch das nächste Mal, wenn du zu einer Party oder einem Brunch eine Portion Hummus mitbringst.

Hummus ist vielseitig und schmeckt mit allerlei Zusätzen hervorragend. Wir lieben diese Version als hellgrünes Spinat-Hummus momentan sehr. Es ist der perfekte Dip für den Frühstückstisch und kommt noch dazu ganz ohne tierische Zusätze aus. Seine Farbe zieht direkt alle Augen auf sich und bringt auch am grausten Morgen die schlecht gelauntesten Frühstücksgäste zum Grinsen. Dabei sieht das Hummus nicht nur toll aus, sondern steckt auch noch voller gesunder Inhaltsstoffe.

Kichererbsen zum Beispiel sind reich an pflanzlichem Eiweiß und Eisen und eignen sich daher hervorragend für die fleischlose Ernährung. Spinat gilt als absolutes Superfood, denn er liefert Vitamine der Gruppen A, C und K sowie Eisen und Folsäure. So ist er ein Unterstützer von Immunsystem und Zellgesundheit. Falls du für dein Spinat-Hummus übrigens keinen frischen Spinat bekommen solltest, tut es auch die tiefgekühlte Variante. Stelle nur sicher, dass du ihn vorher gut ausdrückst und abtropfen lässt.

Um Spinat-Hummus selbst zu machen, brauchst du zunächst die Grundzutaten Kichererbsen, Sesammus, Olivenöl, Zitrone, Kreuzkümmel und Knoblauch. Für Farbe und gesunden Kick kommt außerdem Babyspinat zum Einsatz. Um eine feine Masse hinzubekommen, lohnt sich die Anschaffung eines leistungsstarken Zerkleinerers 🛒. Ein Tipp für extracremiges Hummus: Hebe etwas von dem Kichererbsenwasser auf und mische es unter die Masse, bis sie eine samtige Konsistenz bekommt. Dazu passen frisches Brot oder Gemüsesticks.

Bereite doch auch mal Zitronen-Hummus zu oder Hummus aus schwarzen Bohnen zu. Und wusstest du, dass auch Hummus-Pasta hervorragend schmecken?

Spinat-Hummus Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

3 EL Sesammus

1/2 Zitrone

1 Knoblauchzehe

2 Handvoll Baby-Spinat

4 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

Granatapfelkerne zur Deko

Radieschenscheiben zur Deko Zubereitung Gieße die Kichererbsen ab und fange ihr Einlegewasser dabei auf.

Gib die Hülsenfrüchte zusammen mit Sesammus, Zitronensaft, Knoblauch und Spinat in einen Mixer.

Zerkleinere die Masse gut und gieße bei Bedarf etwas Kichererbsenwasser an, um das Hummus cremiger zu machen. Gieße gegen Ende auch das Olivenöl an.

Schmecke das Hummus mit Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer ab. Garniere es mit Granatapfelkernen und Radieschenscheiben.

