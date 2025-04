Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei: schmeckt nach Kindheit

Manche Gerichte, die man als Kind mochte, verschwinden mit der Zeit aus irgendeinem Grund in der Versenkung. Aber warum eigentlich? Zeit, diese wieder herauszukramen und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen! Heute machen wir einen Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei. Dieses Ofengericht macht nicht nur satt, sondern lullt dich auch ein in eine Umarmung aus Nostalgie.

So lecker ist Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei

Spinat kommt bei vielen Kindern nicht wirklich oft auf den Teller, ohne dass gemäkelt wird. Und doch sind Kartoffelbrei, Rahmspinat und Spiegelei dennoch ein Kindheitsklassiker von vielen. Wir möchten diesem ein neues Gewand verpassen und servieren ihn deshalb als Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei. Der braucht nur wenige Handgriffe und steht kurz darauf im Backofen, wo er herrlich goldbraun überbackt.

Gut zu wissen: Kann man Spinat eigentlich wieder aufwärmen? Unser Leckerwissen verrät dir, wie du den Auflauf auch am nächsten Tag noch sicher genießen kannst. Auch spannend: Mit diesen Tricks wird die Kruste deines Auflaufs extra knusprig.

Für den Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei brauchst du festkochende Kartoffeln, aufgetauten TK-Spinat, Sahne, Knoblauch, Muskat, Eier und geriebenen Käse. Koche die Kartoffeln vor und schneide sie in Scheiben. Währenddessen dünstest du Zwiebeln und Knoblauch in etwas Butter an, gibst den Spinat dazu und lässt ihn kurz zusammenfallen. Würze ihn mit Salz, Pfeffer und ein wenig Muskat und verrühre ihn mit Sahne.

Dann vermischst du Kartoffeln mit der Spinatmischung und füllst das Ganze in eine gefettete Auflaufform. Drücke einige Mulden in die Oberfläche und schlage vorsichtig einige Eier hinein. Schiebe das Ganze in den Ofen und eine halbe Stunde später heißt es nur noch genießen und freuen, dass auch Klassiker so ein leckeres Upgrade bekommen können. So werden auch deine Kinder Spinat lieben!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Einfache Auflaufgerichte verschönern dir deinen Feierabend ungemein. Beriete auch mal einen Nudelauflauf Elsässer Art zu oder lass dir einen Tomaten-Mozzarella-Auflauf mit Nudeln schmecken. Auch ein Spinat-Spätzleauflauf mit Röstzwiebeln ist herrlich.

Spinat-Kartoffel-Auflauf mit Ei Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g festkochende Kartoffeln

Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

400 g TK-Spinat aufgetaut und abgetropft

200 ml Sahne

Pfeffer

Muskatnuss

4 Eier

150 g geriebener Käse Zubereitung Schäle die Kartoffeln und koche sie in gesalzenem Wasser gar. Gieße sie dann ab, lass sie kurz ausdampfen und schneide sie in Scheiben.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und schwitze Zwiebeln und Knoblauch darin glasig an. Füge den Spinat hinzu und brate auch diesen etwa 5 Minuten mit an.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Lösch mit Sahne ab und würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Vermische alles mit den Kartoffeln.

Gib alles in eine gefettete Auflaufform 🛒 und forme 4 Mulden. Schlage die Eier hinein und streue den geriebenen Käse drum herum.

Backe den Auflauf für etwa 25-30 Minuten, bis der Käse goldbraun ist und die Eier gestockt sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.