Halloween-Highlight: Spinnen-Muffins mit Lakritzbeinen

„Süßes, sonst gibt’s Saures!“ In wenigen Wochen ist es wieder so weit und Monster, Hexen und Zombies ziehen von Tür zu Tür auf der Suche nach Süßigkeiten. Planst du deine eigene Halloween-Feier, dürfen schaurige Rezepte fürs Büfett nicht fehlen. Wir zeigen dir, wie du gruselige Spinnen-Muffins backen kannst.

Schaurig-süße Spinnen-Muffins: Backspaß zu Halloween

Die Basis der Spinnen-Muffins bildet ein saftiger Schokoladenteig, den du aus Mehl, Eiern, Backpulver, Backkakao, Zucker und Butter oder Margarine anrührst. Verfeinert wird er mit Milch, saurer Sahne und Zimt. Wer mag, kann auch noch gehackte Schokolade oder Schokotropfen einrühren. Den Teig füllst du dann in eine Muffinform, in der du Papierförmchen verteilst hast, und backst die Muffins für 20 Minuten. Danach lässt du sie vollständig auskühlen. Die Zeit kannst du nutzen, um die Beine zurechtzuschneiden und die passenden Augen parat zu legen.

Wenn die Muffins abgekühlt sind, kannst du mit dem Dekorieren loslegen. Klebe die Zuckeraugen und Beine mit schwarzer oder brauner Zuckerschrift an. So wird jede Spinne zum Unikat und du kannst ihr einen anderen „Gesichtsausdruck“ verpassen. Beim Verzieren kannst du dir auch deine Kinder an die Seite holen. Es macht ihnen großen Spaß, die Spinnen-Muffins entstehen zu lassen.

Zwischen Monster-Bällen, Baiser-Geistern oder Knochen-Brotsticks sind die Spinnen-Muffins ein echtes Highlight auf deinem Halloween-Büfett. Sie eignen sich aber auch zum Verschenken oder zum Mitbringen. Und am Ende bleibt oft nur die Frage: Welche Spinne wird zuerst vernascht?

Spinnen-Muffins Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Muffins: 150 g Weizenmehl Typ 405

2 gestr. TL Backpulver

30 g Backkakao

125 g Zucker

1 TL Zimt

125 g weiche Butter oder Margarine

3 Eier

2 EL Milch

1 EL saure Sahne Zum Verzieren: 1 Pck. Zuckeraugen

10 –12 Lakritzschnecken ca. 150 g

Zuckerschrift schwarz Zubehör 12er-Muffinform

(online z.B. diese hier 🛒 12 Papierbackförmchen Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und setze Papierförmchen in die Muffinform. Mische Mehl und Backpulver in einer großen Schüssel. Gib Kakao, Zucker und Zimt dazu. Füge Butter, Eier, Milch und saure Sahne hinzu. Rühre alles mit dem Handmixer auf höchster Stufe etwa 2 Minuten lang, bis ein glatter Teig entsteht. Verteile den Teig mit zwei Esslöffeln gleichmäßig in die Förmchen. Backe die Muffins auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten. Mache eine Stäbchenprobe. Lasse die Muffins vollständig abkühlen, bevor du sie dekorierst. Schneide die Lakritzschnecken in jeweils acht gleich lange „Beine“. Setze mit Zuckerschrift die Zuckeraugen auf den Muffin. Stecke die Lakritzbeinchen rechts und links in den Teig, sodass eine Spinne entsteht. Notizen Die passende Halloween-Deko findest du bei Geniale Tricks. Dort zeigen dir unsere Kollegen zum Beispiel, wie du lustige Spinnen basteln kannst.

