Plätzchenklassiker: So backst du Spitzbuben mit Marmelade

Ein Plätzchenrezept wie ein weihnachtlicher Krimi: Diese Kekse haben viele Decknamen, man kennt sie als Spitzbuben oder Linzer Plätzchen, aber ganz egal, unter wie vielen verschiedenen Namen sie sich unters Adventsvolk mischen, man entdeckt sie doch irgendwann. Dazu muss man nur den Spuren folgen, die sie hinterlassen: ein süßer Duft aus dem Ofen, feine Puderzuckerhaufen und Marmeladenkleckse etwa, die einen direkt zur Keksdose führen. Und wirklich, da liegen sie: köstlich-knusprige Mürbeteig-Plätzchen, die mit fruchtiger Konfitüre gefüllt sind.

Klassische Spitzbuben backen

Aber warum Spitzbuben? Nun, man vermutet, der Begriff hat sich aufgrund ihres besonderen Aussehens durchgesetzt: Die Doppeldecker-Kekse geben durch ein kleines Guckloch Einblick in ihr Innenleben, das mit fruchtiger Marmelade gefüllt ist.

Dafür brauchst du natürlich spezielle Ausstechformen, die man aber normalerweise überall da bekommt, wo es Ausstecher gibt. Die Hälfte des Teiges stichst du mit diesen Förmchen aus, die andere Hälfte mit Ausstechern in gleicher Größe und Form, aber ohne Guckloch in der Mitte.

Gut zu wissen: Die Spitzbuben kannst du auch ganz leicht vegan backen, indem du vegane Butter und vegane Milch benutzt. Wir haben weitere Tipps, wie du beispielsweise ohne Ei backen kannst und welche Rezepte sich dafür besonders gut eignen.

