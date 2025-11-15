Spitzkohl-Coleslaw: So fruchtig-süß hast du den Kohl noch nie probiert

Krautsalat gibt es an verschiedenen Orten auf der Welt in den unterschiedlichsten Zubereitungsformen. In unseren Breitengraden wird er meist mit Essig zubereitet, in der amerikanischen Variante ist Mayonnaise die Grundlage. Die Gemeinsamkeit ist aber eigentlich immer, dass zu Weißkohl gegriffen wird. Dieser Spitzkohl-Coleslaw ist nicht nur durch den anderen Kohl ein leckerer neuer Twist der amerikanischen Variante.

Spitzkohl-Coleslaw: schnell vorbereitet und superlecker

Typischerweise wird für Coleslaw Weißkohl genutzt, der kräftig mit Mayonnaise und manchmal auch mit Karotten vermischt wird. Diesen Spitzkohl-Coleslaw bereitest du ganz ähnlich zu. Wie der Name schon verrät, kommt in dem Rezept allerdings Spitzkohl zum Einsatz. Eine frische rote Zwiebel bringt eine angenehme Würze in den Salat. Der kleingeschnittene Apfel verleiht dem Ganzen am Ende eine fruchtig-säuerliche Note – je nachdem, für welche Apfelsorte du dich entscheidest.

Das Rezept ist schnell zubereitet. Einzig bei der Ruhezeit musst du ein wenig warten. Denn wie bei den meisten Salaten gilt auch hier: Je länger der Salat ziehen kann, desto besser schmeckt er am Ende. Der Spitzkohl-Coleslaw funktioniert super als Vorspeise oder als Beilage zu allem, was auf den Grill kommt. Aber auch in einem Wrap oder gefüllten Fladenbrot macht er sich super.

Übrigens lässt sich der Salat problemlos vegan zubereiten. Dazu musst du nur die Crème fraîche und die Mayonnaise durch die jeweiligen veganen Alternativen ersetzen.

Beginne zunächst damit, einen halben Spitzkohl zu vierteln, den Strunk zu entfernen und den Kohl in feine Streifen zu schneiden. Knete den geschnittenen Spitzkohl danach mit etwas Salz in einer Schüssel 🛒 gründlich durch. Schneide die Möhren, Zwiebel und den Apfel in ihre jeweiligen Stücke und wirf sie ebenfalls in den Salat. Rühre am Ende die Crème fraîche und die Mayonnaise dazu, schmecke den Salat mit Salz und Pfeffer ab und lass ihn für mindestens eine Stunde ziehen.

Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr ausgefallene Salatrezepte. Wenn du vom Spitzkohl-Coleslaw begeistert warst, solltest du unbedingt auch den Spitzkohl-Salat mit Apfel probieren. Ein weiteres Rezept für den amerikanischen Krautsalat, der vom Weißkohl abweicht, bereitest du mit diesem Rotkohl-Coleslaw zu. Und eine super ausgefallene Variante ist unser Apfel-Sellerie-Slaw.

Spitzkohl-Coleslaw Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Spitzkohl

1 TL Salz

2 große Karotten

1 rote Zwiebel

1 Apfel

150 g Crème fraîche

100 g Mayonnaise Zubereitung Putze den Spitzkohl und schneide ihn in Viertel. Entferne den Strunk und schneide den restlichen Kohl in feine Streifen. Vermische Kohl und Salz in einer Schale und knete es ordentlich durch. Schäle die Karotten und schneide sie in feine Streifen. Entferne die äußere Schale der Zwiebel und hacke die Zwiebel fein. Wasche den Apfel, entferne das Kerngehäuse und schneide ihn in kleine Stücke. Gib alles zum Kohl. Verrühre den Mix gut mit Crème fraîche und Mayonnaise. Schmecke den Salat mit Salz und Pfeffer ab und lass ihn 1 Stunde ziehen. Notizen Du kannst das Rezept auch einfach vegan zubereiten, indem du die Crème fraîche und die Mayonnaise durch vegane Alternativen austauscht.

