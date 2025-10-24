Lieblings-Beilage: Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße

Allmählich schleichen sich wieder die ersten Kohlsorten in unsere Töpfe und bereichern so den herbstlichen Speiseplan entweder als Hauptgericht oder als Beilage. Unsere Wahl fällt heute mal auf den Spitzkohl, den wir in einer cremigen Sahne-Senf-Soße servieren. So hast du das Gemüse bestimmt noch nie gegessen.

So cremig schmeckt der Herbst: Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße

Jetzt haben Kohl-Fans wieder gut lachen, denn so nach und nach füllen sich die Supermarktregale in der Gemüseabteilung mit immer mehr Kohlsorten. Und auch wenn der Spitzkohl dort eigentlich schon seit dem Spätsommer zu finden ist, so richtig schmackhaft ist er erst jetzt. Der perfekte Zeitpunkt also, um eine Beilage daraus zuzubereiten, die es in sich hat: Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße.

Wie lecker eine Senfsoße ist, wissen wir nicht erst, seit der Klassiker Senfeier unsere Herzen erobert hat. Auch Kohl verleiht eine cremige, mit Senf verfeinerte Note eine extravagante Note. Auf der einen Seite steht der milde Kohl, auf der anderen Seite sie leicht scharfe Soße. Das macht das Gericht zur Winterbeilage Nummer eins!

Schneide zuerst den Kohl in feine Streifen und hacke eine Zwiebel. Dünste diese in einer Pfanne glasig an, gib dann den Kohl hinzu und brate ihn mit an, bis er leicht in sich zusammenfällt. Lösche den Kohl mit Gemüsebrühe und Sahne ab, rühre den Senf ein und schmecke mit den Gewürzen ab. Dann lässt du alles einige Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis der Kohl weich ist. Gib noch einen Spritzer Zitronensaft für etwas Frische und eine Prise Paprikapulver hinzu.

Serviere den Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße zusammen mit Kartoffelpüree als einfaches Hauptgericht oder mit Fisch als leckere Beilage.

Apropos Kohl. Genieße doch mal gebackenen Rosenkohl mit Speck in Senfsoße, gebackenen Weißkohl in Parmesansoße oder eine Spätzle-Weißkohl-Pfanne.

Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kleiner Spitzkohl ca. 700 g

1 Zwiebel

2 EL Butter

150 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 EL mittelscharfer Senf online, zum Beispiel hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

1 TL Zitronensaft

1 Prise Paprikapulver edelsüß Zubereitung Entferne die äußeren Blätter des Spitzkohls, halbiere ihn längs und schneide den Strunk heraus. Schneide den Kohl in feine Streifen. Schäle und hacke die Zwiebel. Erhitze Butter in der Pfanne. Gib die Zwiebel hinein und brate sie glasig an. Füge den Spitzkohl hinzu und brate ihn bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten mit an, bis er leicht in sich zusammenfällt. Gieße die Gemüsebrühe und die Sahne dazu. Rühre den Senf ein und würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass alles bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln, bis der Kohl weich und die Soße cremig ist. Schmecke die Spitzkohlpfanne mit etwas Zitronensaft ab und einer Prise Paprikapulver ab. Serviere den Spitzkohl in Sahne-Senf-Soße als Beilage zum Beispiel zu Fisch. Notizen Lust auf herbstliche Stimmung bringt dieses Hagebutten-Herz . Die Anleitung gibt es bei Geniale Tricks.

