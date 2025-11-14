Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf: leckere Hausmannskost

Der herzhaft-warme Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf passt perfekt, wenn es abends kühl ist, und bringt die ganze Familie an einen Tisch. In einer guten Stunde ist er fertig und kann auch schon verspeist werden. Lege gleich mit der Zubereitung los!

Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf: dein neues Lieblingsgericht für kalte Tage

Aufläufe sind bei vielen beliebt, weil sie mit wenig Aufwand eine leckere und sättigende Mahlzeit zaubern. Ein wichtiger Grund für ihre Beliebtheit ist auch ihre Vielseitigkeit: Ob Kartoffeln, Gemüse, Nudeln oder Fleisch – fast alles kann als Basis verwendet werden, was sie zu einer idealen Resteverwertung macht.

Besonders an kühleren Tagen kochen wir gerne Aufläufe, denn sie sind echte „Wohlfühlgerichte“, die Wärme und Gemütlichkeit verbreiten und die Küche mit leckeren Düften erfüllen. Außerdem sind sie schnell zubereitet – einmal im Ofen, kann man sich entspannt anderen Dingen widmen.

Für den Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf benötigst du neben Kohl und Kartoffeln noch eine Zwiebel, Sahne, Milch, Brühe, ein Schuss Sojasoße und natürlich geriebenen Käse. Wer mag, kann auch noch Speck oder Schinken zum Auflauf dazugeben.

Nachdem du die Kartoffeln und Zwiebel geschält hast, schneidest du sie in Scheiben. Schneide dann auch den Kohl klein und brate alle in einer Pfanne mit Öl an. Dann kommen Brühe und Sojasoße hinzu. Sobald der Kohl etwas eingefallen ist, kommen Milch und Sahne hinein. Den Inhalt der Pfanne füllst du dann in eine Auflaufform um und bestreust alles mit geriebenem Käse. Nach einer knappen halben Stunde im Ofen kannst du den Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf genießen. Dieser Duft, der von ihm aufsteigt, lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen!

