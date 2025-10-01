Kartoffelgratin mal anders: Serviere eines mit Spitzkohl und Ricotta

Mmh, Auflaufgerichte. Einfach immer ein Hit. Fast alles wird besser, wenn es im Ofen mit Käse überbacken wird. Manchen Zutaten tut aber eine kleine Reise in die heißen Höhlen des Ofens noch besser als anderen. Kartoffeln zum Beispiel. Und tatsächlich auch Kohl. Schnell verzaubert der Ofen diese beiden zu einem Spitzkohl-Kartoffelgratin, das sich sehen lassen kann. Einfach nur lecker.

Rezept für Spitzkohl-Kartoffelgratin mit Ricotta

Mit Hunger zu kochen kann unklug sein. Durch den Appetit, der mit dem Hungergefühl einhergeht, wandern teilweise Zutaten in den Topf, die gar nicht unbedingt zum Gesamtwerk passen. Schnell tischt man dadurch wilde Kombinationen auf, wie Kartoffelsuppe mit Bananen oder Milchreis mit Käse, die kein Mensch essen möchte. Manchmal aber passieren auch wahre Wunder, wenn der Magen leer ist und der Kühlschrank voll. So wie dieses Spitzkohl-Kartoffelgratin.

Dieses entstand, als ich eines Abends hungrig in meiner Küche stand und nicht wusste, was ich machen sollte. Die Kartoffeln sprossen schon und mussten weg. Spitzkohl und Ricotta aber auch. Und im Gefrierfach warteten diverse Kräuter auf ihren Einsatz. Ich sammelte also alles zusammen, was wegmusste und legte los. Als der Auflauf im Ofen stand, hatte ich endlich wieder Platz im Kühlschrank und freute mich auf ein leckeres Spitzkohl-Kartoffelgratin.

Um es superlecker zuzubereiten, brauchst du übrigens keinen Heißhunger. Du kannst auch ganz entspannt mit Zeit herangehen. Dann wirkt die Wartezeit, während das Gratin im Ofen gart, auch nicht so lang. Beginne damit, Kartoffeln und Zwiebeln dünn zu hobeln. Das kannst du entweder mit einem Gemüsehobel machen oder mit einem Messer. Würze alles mit Salz, Paprika und Olivenöl. Schneide den Kohl in Segmente und mariniere auch diese mit Salz und Öl. Mische aus Kräutern, Frühlingszwiebeln, Zitronensaft und -schale eine Art Pesto an. Reibe etwas Käse deiner Wahl. Schichte das Gemüse zusammen mit Ricotta, Käse und Kräutermix in eine gefettete Auflaufform. Dann wandert das Ganze in den Ofen und wird dort zart, saftig und lecker. Mmh!

Spitzkohl ist diesen Winter unser Lieblingskohl! Deiner auch? Dann koche doch noch mhr damit und bereite dir geschmorten Spitzkohl mit Gewürzbutter, Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch oder auch mal ein frisches Spitzkohl-Coleslaw zu.

Spitzkohl-Kartoffelgratin Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Kartoffeln

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

1 kleiner Spitzkohl

200 g gemischte Kräuter z.B. Petersilie, Dill, Koriander

2 Frühlingszwiebeln

1 Bio-Zitrone

200 g Ricotta vegetarisch

150 g geriebener Käse z.B. Bergkäse

200 ml Gemüsebrühe Zubereitung Wasche, putze und schäle dein Gemüse. Hobele oder schneide die Kartoffeln und die Zwiebeln in dünne Scheiben, etwa 3 mm dick. Hacke den Knoblauch. Tipp: Das geht besonders gut mit einem : Das geht besonders gut mit einem Gemüsehobel 🛒 Vermische alles in einer Schüssel mit einem guten Schluck Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver und stelle es beiseite. Schneide den Spitzkohl in mundgerechte Segmente und schwenke ihn kurz in Salz und 1 EL Öl. Schneide Kräuter und Frühlingszwiebeln fein und mische beides mit Saft und Schale der Zitrone, Salz, Pfeffer und 1 EL Öl. Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor. Fette eine Auflaufform ein und schichte erst eine Schicht Kartoffeln, dann Kohl, dann einige Klecke Ricotta und einige Kleckse Kräutermischung, dann eine Schicht geriebenem Käse und wiederhole das Ganze zwei Mal. Beende mit einer Schicht Käse. Hebe etwas von den Kräutern auf. Gieße die Gemüsebrühe mit in die Form und wickele sie in Alufolie ein. Schiebe das Gratin in den Ofen und backe es ca. 80 Minuten, bis die Kartoffeln und der Kohl gar und zart sind. Nimm die Folie in den letzten 15 Minuten ab, damit der Käse goldbraun wird. Verteile etwas von der übrigen Kräutermischung auf dem Gratin.

