Spitzkohl mit Wow-Faktor: Lachs macht’s perfekt

Spitzkohl-Lachs-Auflauf – allein der Name klingt schon so, als würde dieser Auflauf direkt aus Omas Küche zu dir transportiert werden. Aber keine Sorge, hier landet nichts Altbackenes auf dem Teller! Mit seinem Mix aus zartem Spitzkohl, saftigem Lachs und cremiger Soße schmeckt dieser Auflauf wie eine warme Umarmung. Und dazu eine goldbraune Käsekruste – wer könnte da widerstehen? Hol die Ofenform raus, wir zaubern einen leckeren Auflauf.

Wärmend und lecker: Spitzkohl-Lachs-Auflauf

Spitzkohl ist nicht nur kalorienarm, sondern auch echt gesund. Perfekt, um dein Gewissen zu beruhigen, während du genussvoll den Käse futterst. Und noch etwas gesundes kommt dazu: der Lachs. Reich an Omega-3-Fettsäuren, bringt er quasi Superkräfte für dein Gehirn mit. Und schmeckt, vor allem in der Kombi, einfach nur köstlich.

Okay, genug geschwärmt. Was isst man dazu? Schnapp dir ein knuspriges Baguette oder frisches Bauernbrot und tunk die cremige Soße damit auf. Und weil man nie genug Kohlenhydrate haben kann, passen auch Reis, Quinoa oder Kartoffelpüree perfekt zu dem Spitzkohl-Lachs-Auflauf.

Zum Trinken? Ein Weißwein schmeckt wunderbar! Ein spritziger Sauvignon Blanc oder ein fruchtiger Riesling. Für die alkoholfreie Fraktion machen sich sprudelndes Zitronenwasser oder ein hausgemachter Eistee super. Denn: Auch hier gilt, was immer gilt: Hauptsache lecker, Hauptsache glücklich.

Dieser Spitzkohl-Lachs-Auflauf ist nicht nur ein echter Gaumenschmeichler, sondern auch vielseitig. Egal, ob du ihn zu einem gemütlichen Dinner mit Freunden servierst oder dir selbst an einem kalten Abend etwas Gutes tun möchtest – dieses Gericht liefert immer ab. Die zarten Kohlstreifen, der saftige Lachs und die cremige Soße sind eine Traum-Kombi, bei der man sich sofort fragt: Warum esse ich das nicht öfter? Also: Ran an den Kohl, und lass den Ofen für dich zaubern!

Falls dir für einen gemütlichen Abend mit deinen Lieben noch die passende Tischdeko fehlt: Schau doch mal bei Geniale Tricks vorbei. Unsere Kollegen haben tolle herbstliche DIY-Ideen für dich, wie diesen Herbststrauß aus Blättern und Beeren.

Ein Auflauf geht doch immer und ist die perfekte Mahlzeit für faule Köche. Einfach Zutaten schnippeln, vielleicht noch anbraten oder dünsten, in einer Form schichten – und den Rest übernimmt dann der Backofen. Easy, oder? Hast du nach dem Fisch Lust auf Fleisch, kann ich dir den Cowboy-Auflauf oder die überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck wärmstens empfehlen. Alle Veggie-Fans kommen mit diesem köstlichen Kürbis-Kartoffel-Auflauf auf ihre Kosten.

Spitzkohl-Lachs-Auflauf Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Spitzkohl

2 EL Rapsöl plus etwas mehr für die Form

Salz und Pfeffer

1 Bund Petersilie

600 g Lachsfilet

100 g Sahne

200 ml Milch

2 EL Honig

2 EL mittelscharfer Senf

150 g Käse Zubereitung Putze den Spitzkohl und entferne den Strunk. Schneide den Kohl in ca. 1 cm breite Streifen, wasche ihn und schüttle ihn trocken. Dünste den Kohl im heißen Öl bei mittlerer Hitze kurz an, dann salze und pfeffere ihn. Lass ihn zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten schmoren. Wasche die Petersilie, tupfe sie trocken und lege ein paar Blätter für die Deko beiseite. Schneide die restliche Petersilie fein. Tipp: Das gelingt sehr gut mit einem Das gelingt sehr gut mit einem Wiegemesser 🛒 Wasche den Lachs kalt ab, tupfe ihn trocken und schneide ihn quer in ca. 2 cm dicke Scheiben. Salze und pfeffere die Lachsstücke rundherum und bestreue sie mit Petersilie. Heize den Backofen auf 200 °C vor. Lass den Spitzkohl abtropfen und fang dabei den Kochsud auf. Verrühre den Sud mit Sahne, Milch, Honig und Senf. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab. Rühre die Hälfte des Käses in die Soße ein. Fette eine Auflaufform ein und schichte Lachs und Spitzkohl hinein. Gieße die Soße darüber, verteile den restlichen Käse darauf und backe den Auflauf im heißen Ofen 20–25 Minuten. Serviere ihn warm und garniere mit der Petersilie, die du beiseitegelegt hast.

