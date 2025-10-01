Spitzkohl-Lasagne: So mögen wir den italienischen Klassiker besonders gern

Die trüben Tage nerven dich? Dann nutze das schlechte Wetter doch für ausgiebige Kochabenteuer! Immerhin verpasst du draußen sowieso gerade nicht so viel. Mach’s dir stattdessen in deiner Küche gemütlich und koche eine leckere Spitzkohl-Lasagne mit Karotten und Kohlrabi. Die hebt die Stimmung von ganz alleine. Und lockt gleich noch deine Lieben mit an den Tisch, sodass ihr gemeinsam mit Genuss und guten Gesprächen gegen die grauen Herbsttage ankommt.

Rezept für Spitzkohl-Lasagne: mal was anderes

Die kalten Jahreszeiten sind für Gemütlichkeit und Genuss bestimmt. Jetzt schlägt die große Stunde für Aufläufe und saisonale Zutaten wie beispielsweise Kohl. Genau deshalb freuen wir uns so über diese Spitzkohl-Lasagne. Sie vereint eine unserer liebsten Zubereitungsarten – etwas im Ofen mit Käse überbacken – und Spitzkohl. Dazu gesellen sich Karotten und Kohlrabi. Was für eine Kombination!

Wir lieben die Kohlküche und bereiten die verschiedenen Sorten zurzeit besonders gerne zu. Unsere Spitzkohl-Lasagne zeigt, dass das deftige Gemüse aber nicht immer mit Fleisch kombiniert werden muss. Wir nutzen eben einfach mehr Gemüse, und schon vermisst man Hack, wie es in dem italienischen Klassiker normalerweise vorkommt, gar nicht mehr.

Gut zu wissen: Spitzkohl ist sehr gesund und darf gern öfter auf den Tisch. Er steckt voller Ballaststoffe und gehört zu den besonders bekömmlichen Kohlsorten. Somit ist er eine super Alternative etwa zum schwerer verdaulichen Weißkohl. Noch ein Pluspunkt: Spitzkohl enthält Ascorbigen, das beim Kochen zu Vitamin C umgewandelt wird.

Übrigens verzichten wir nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf eine klassische Béchamelsoße. Unsere Spitzkohl-Lasagne lockt mit einer Frischkäsesoße, die wir mit Basilikum verfeinern und mit Muskatnuss abschmecken. Separat davon brutzeln wir den Kohl, die Karotten und den Kohlrabi gemeinsam mit Zwiebel und Knoblauch an. Soße und Gemüse schichten wir danach abwechselnd mit Lasagneplatten in einer Auflaufform und streuen zum Schluss Käse darüber. Dann geht’s ab damit in den Ofen. Das riecht toll, nicht wahr?

Möchtest du mehr Kohl aus dem Ofen, können wir dir unseren überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße empfehlen. Unser Wirsing-Kartoffel-Auflauf zeigt, dass Kohl und Kartoffeln ein echtes Traumpaar sind. Oder soll es doch lieber ein herbstlicher Gemüseauflauf mit Rosenkohl, Kartoffeln und Käse sein? Du hast die Wahl!

