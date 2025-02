Würziger Spitzkohl mit Parmesan: ein perfektes Gericht für die Kohlsaison

Kohl kannst du in gefühlt endlos vielen Varianten zubereiten. Dieses Rezept für Spitzkohl mit Parmesan ist supereinfach vorbereitet, wird im Backofen fertig gebacken und bringt dir ein köstliches, einfaches Gericht auf den Teller. Super deftig und mit der übergossenen Parmesansoße herrlich käsig.

Dein neues Lieblingskohlrezept: Spitzkohl mit Parmesan aus dem Backofen

Bis die Tage endlich wieder wärmer werden, müssen wir uns noch etwas gedulden. Umso besser ist es, ein einfaches Gericht zu haben, das du schnell zubereiten kannst und das dich angenehm von innen wärmt. Perfekt, solange wir uns noch in der Kohlsaison befinden.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Sowohl die Zutaten als auch die Zubereitungsliste könnten nicht kürzer sein. Alles bekommst du garantiert im nächsten Supermarkt, und dann kann es auch schon ans Kochen gehen. Für den Spitzkohl mit Parmesan brauchst du natürlich, Trommelwirbel, einen Spitzkohl. Schneide diesen zuerst in vier gleich große Stücke und entferne die äußeren Blätter sowie den Strunk. Gib die vier Stücke in eine Auflaufform und benetze sie mit dem Olivenöl. Gib noch etwas Salz darüber und stelle ihn zur Seite, damit er ein wenig ziehen kann.

Anschließend kommen die Viertel für etwa 15 Minuten in einer passenden Form 🛒 in den Backofen. Während der Kohl in der ersten Runde gebacken wird, kannst du dich um die Soße für den Spitzkohl mit Parmesan kümmern. Mische dafür die Sahne, den Parmesan, Knoblauch und die Kräuter zusammen und rühre alles zu einer cremigen Soße. Verteile diese gleichmäßig über die Viertel und stelle den Kohl erneut in den Ofen, wo du ihn bis zu deiner gewünschten Bissfestigkeit backen lassen kannst. Sollten die Ränder zu schnell zu dunkel werden, kannst du sie für die restliche Backzeit mit einem Stück Aluminiumfolie abdecken und so fertig backen lassen.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Rezeptideen für Spitzkohl. Wie wäre es mit einem gesunden, deftigen Rezept für geschmorten Spitzkohl mit Gewürzbutter? Einen Klassiker in neuer Form bereitest du mit dieser köstlichen Spitzkohl-Lasagne zu. Und falls dir mehr nach Salat sein sollte, musst du unseren Spitzkohl-Coleslaw unbedingt probieren.

Spitzkohl mit Parmesan Dominique 4.25 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Spitzkohl

4 EL Olivenöl

Salz nach Geschmack

3 Knoblauchzehen

1 Handvoll Petersilie frisch

1 Handvoll Schnittlauch frisch

200 g Kochsahne

60 g Parmesan gerieben, vegetarisch

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schneide den Spitzkohl in Viertel und entferne die äußeren Blätter sowie den Strunk.

Lege die Viertel in eine Auflaufform, träufle etwas Olivenöl sowie Salz darüber und lass den Kohl für etwa 30 Minuten ziehen.

Heize den Backofen auf 180 °C vor.

Gib die Auflaufform für etwa 15 Minuten in den Backofen.

Schäle währenddessen den Knoblauch und hacke ihn klein. Wasche Petersilie und Schnittlauch und hacke beides fein. Vermische beides zusammen mit der Sahne und dem Parmesan. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Gieße sie gleichmäßig über den Kohl und backe ihn je nach Wunsch der Bissfestigkeit für weitere 20-30 Minuten. Notizen Falls der Kohl an den Rändern zu schnell dunkel werden sollte, kannst du die Auflaufform mit Alufolie abdecken.

