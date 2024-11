Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch: dein neues herbstliches Lieblingsgericht

Wenn sich der Herbst von seiner ungemütlichen Seite zeigt, dann haben wir heute genau das richtige Gericht für dich. Dampfend aus dem Ofen servierst du deiner Familie mit diesem Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch ein ganz besonderes herbstliches Wohlfühlgericht, das satt macht, von innen wärmt und dazu noch fix zubereitet ist. Neugierig? Dann leg los!

Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch: einfache Zubereitung

Draußen ist es kalt, windig und nass? Dann verwöhne dich mit einem herbstlichen Wohlfühlgericht, das in nur 30 Minuten fertig gebacken ist. Aus leckeren Nudeln, knusprigem Käse, deftigem Hackfleisch und würzigem Kohl bereitest du einen Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch zu, von dem garantiert nichts übrig bleiben wird.

Für den Auflauf kochst du zuerst die Nudeln nach Packungsangabe. Danach bereitest du du eine Art Schmorpfanne aus Spitzkohl und Hackfleisch zu. Brate dafür das Fleisch in etwas Öl in einer Pfanne krümelig an. Schneide parallel den Kohl in Streifen und hacke Zwiebel sowie Knoblauch klein. Zum Hackfleisch gibst du die Zwiebel und den Knoblauch und dünstest beides mit an. Danach brätst du den geschnittenen Kohl ebenfalls mit an. Lösche alles mit der Brühe ab, würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Zum Schluss rührst du noch die Sahne unter.

Ist die Pfanne fertig, füllst du die Nudeln in eine Auflaufform und gießt die Spitzkohl-Hack-Soße darüber. Streue den Käse obendrauf und backe den Auflauf für 25 bis 30 Minuten im vorgeheizten Backofen, bis der Käse braun und knusprig ist. Lass ihn nach dem Backen kurz abkühlen und serviere den Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch noch warm.

Deftige Aufläufe sind wie gemacht für kalte Tage und das Beste: Sie sind schnell zubereitet. Lass dich bei Leckerschmecker von unseren anderen Auflauf-Rezepten inspirieren und überrasche deine Familie zum Beispiel auch mal mit diesem Kürbis-Hackfleisch-Auflauf. Lecker ist auch ein Moussaka mit Hack und Kartoffeln. Schnell gemacht und unwiderstehlich ist dieser Thunfisch-Nudelauflauf. Probiere sie doch alle einmal aus.