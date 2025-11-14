Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch: dein neues Lieblingsgericht für kalte Tage

Wenn sich der Winter von seiner ungemütlichen Seite zeigt, dann haben wir heute genau das richtige Gericht für dich. Dampfend aus dem Ofen servierst du deiner Familie mit diesem Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch ein ganz besonderes winterliches Wohlfühlgericht, das satt macht, von innen wärmt und dazu noch fix zubereitet ist. Neugierig? Dann leg los!

Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch: einfache Zubereitung

Draußen ist es kalt, windig und nass? Dann verwöhne dich mit einem leckeren Wohlfühlgericht, das in nur 30 Minuten fertig gebacken ist. Aus leckeren Nudeln, knusprigem Käse, deftigem Hackfleisch und würzigem Kohl bereitest du einen Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch zu, von dem garantiert nichts übrig bleiben wird.

Für den Auflauf kochst du zuerst die Nudeln nach Packungsangabe. Danach bereitest du du eine Art Schmorpfanne aus Spitzkohl und Hackfleisch zu. Brate dafür das Fleisch in etwas Öl in einer Pfanne krümelig an. Schneide parallel den Kohl in Streifen und hacke Zwiebel sowie Knoblauch klein. Zum Hackfleisch gibst du die Zwiebel und den Knoblauch und dünstest beides mit an. Danach brätst du den geschnittenen Kohl ebenfalls mit an. Lösche alles mit der Brühe ab, würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Zum Schluss rührst du noch die Sahne unter.

Ist die Pfanne fertig, füllst du die Nudeln in eine Auflaufform 🛒 und gießt die Spitzkohl-Hack-Soße darüber. Streue den Käse obendrauf und backe den Auflauf für 25 bis 30 Minuten im vorgeheizten Backofen, bis der Käse braun und knusprig ist. Lass ihn nach dem Backen kurz abkühlen und serviere den Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch noch warm.

Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Nudeln z.B. Rigatoni

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 kleiner Spitzkohl

2 EL Olivenöl

400 g gemischtes Hackfleisch

200 ml Sahne

200 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver

150 g geriebener Käse Zubereitung Koche zuerst die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest und gieße sie anschließend ab. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Entferne den Strunk vom Spitzkohl, wasche ihn und schneide ihn in feine Streifen schneiden. Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate das Hackfleisch bei mittlerer Hitze krümelig und leicht braun an. Füge die Zwiebel und den Knoblauch hinzu und brate beides ebenfalls für weitere 2-3 Minuten glasig an. Gib dann den geschnittenen Spitzkohl in die Pfanne zum Hackfleisch und dünste ihn kurz mit an. Lösche alles mit der Gemüsebrühe ab und lass den Pfanneninhalt für etwa 5 Minuten köcheln, bis der Spitzkohl weich wird. Würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Rühre die Sahne unter die Hackfleisch-Spitzkohl-Mischung und lasse alles kurz aufkochen. Schmecke die Soße noch mal ab. Heize den Ofen auf 180 °C vor. Verteile die gekochten Nudeln in einer Auflaufform und gebe die Hackfleisch-Spitzkohl-Soße darüber. Mische alles gut durch und streue den geriebenen Käse über den Auflauf. Backe den Auflauf für ca. 25-30 Minuten im Ofen, bis der Käse goldbraun und knusprig ist. Nimm den Auflauf aus dem Ofen und lasse ihn vor dem Servieren kurz abkühlen.

