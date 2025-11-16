Kohl mal anders: Probiere diesen Spitzkohl-Salat mit Apfel

Vor allem im Herbst und Winter darf Kohl als heimisches Gemüse bei vielen auf dem Tisch nicht fehlen. Oft gibt es ihn dann in Form von deftigen Gerichten wie Auflauf, Eintopf oder als Schmorgericht. Es geht aber auch anders. Wie wäre es mit einem Salat, dessen Hauptzutat Kohl ist? Dieser leichte Spitzkohl-Salat mit fruchtigen Apfelstücken ist eine kleine Vitaminkur zum Essen und kommt mit nur wenigen Zutaten aus.

Spitzkohl-Salat: ein Salat, viele Varianten

Zum Mittag darf es gerne auch mal ein Salat sein? Wie wäre es dann mit einem Spitzkohl-Salat mit Äpfeln? Dieser kombiniert die leichte Würze des Kohls mit der Süße des Apfels und liefert ganz nebenbei auch noch zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, die uns dabei helfen, gesund zu bleiben. So enthält der Kohl neben Vitamin C auch die Vitamine B1 und B2. Auch Kalium, Zink und Ballaststoffe stecken in dem Gemüse.

Für Spitzkohl im Salat spricht übrigens auch, dass er im Vergleich zu anderen Kohlsorten besonders gut bekömmlich ist, da er ein milderes Aroma und eine weichere Blattstruktur hat.

Wenn dir der Spitzkohl-Salat schmeckt, du aber trotzdem gern mal neue Aromen auf dem Teller haben möchtest, dann eignet sich dieses Rezept gut zum Abwandeln. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Statt Walnüsse kannst du auch andere Nüsse oder Samen drüberstreuen. Oder du verwendest mal ein anderes Dressing, wie dieses Honig-Senf-Dressing. Auch mit deinen Lieblingskräutern oder geraspelten Möhren kannst du den Spitzkohl-Salat verfeinern.

Der Spitzkohl-Salat ist zwar ein vegetarisches Gericht, wenn du möchtest, kannst du dem Salat aber trotzdem leicht eine herzhafte Note hinzufügen. Dafür brätst du zum Beispiel Speckwürfel in der Pfanne knusprig an und streust sie als Topping über den Salat. Auch geriebener Hartkäse passt als Extra-Zutat gut zum Aroma des Salates. Und solltest du jetzt auf den Wintersalat-Geschmack gekommen sein, dann probiere gern auch den Wintersalat mit Mandarine und Traube oder den Nudelsalat mit dem Superfood Grünkohl und Sahne-Senf-Dressing.

