Diese Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch ist ideal für ein schnelles Abendessen

Winterzeit ist Kohlzeit. Während wir uns im Herbst diebisch über all die prachtvollen Kürbisse gefreut haben, sind es nun die zahlreichen Kohlsorten, mit denen wir allerlei Rezepte ausprobieren. Heute steht eine Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch auf unserem Speiseplan. Die ist in maximal einer halben Stunde fertig und damit ideal, wenn du nach einem langen Tag keine Lust hast, noch lange in der Küche zu stehen.

Rezept für Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch: schnelle Feierabendküche

Vor allem nach einem anstrengenden Arbeitstag haben die wenigsten Menschen Lust, sich ein aufwendiges Abendessen zu kochen. Aber deshalb auf eine Käsestulle zurückgreifen, wenn man einem doch eigentlich der Sinn nach warmer Küche steht? Muss nicht sein! Dank schneller Feierabendrezepte werden Gelüste nach Wohlfühlgerichten, mit denen man den Tag ausklingen lassen kann, gestillt. Um diese Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch zuzubereiten, benötigt man beispielsweise nur 30 Minuten. Zutaten braucht man ebenfalls nur eine Handvoll.

Es geht los mit dem Kohl, der für die Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch zunächst gewaschen werden muss. Am besten schneidest du ihn danach in Hälften oder Viertel, so lässt sich der Strunk besser entfernen. Anschließend kannst du die Blätter zerkleinern.

Nie wieder stumpfe Messer: Der Ninja Foodi Messerblock enthält nicht nur fünf verschiedene Messer und eine Schere, sondern verfügt auch über einen integrierten Messerschärfer. Hier bekommst du ihn bei Amazon. 🛒

Erhitze danach Öl in einer Pfanne und brate eine gehackte Zwiebel darin an. Nun kommen Tomatenmark und Hackfleisch dazu. Ist dieses krümelig gebraten, gibst du auch den Kohl und etwas Brühe mit in die Pfanne. Lass die Zutaten nun noch so lange köcheln, bis der Kohl gar ist, aber noch ein wenig Biss hat. Das dauert etwa zehn Minuten.

Hast du die Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch abgeschmeckt, kannst du sie auch schon servieren. Noch besser schmeckt sie mit einem Klecks Joghurt oder Schmand, der dem Gericht eine frische Note verleiht.

Probiere auch mal unseren Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln oder überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße. Bestimmt schmeckt dir auch diese Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln.

Spitzkohlpfanne mit Hackfleisch Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 800 g Spitzkohl

1 große Zwiebel

Öl zum Braten

1 EL Tomatenmark

400 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

600 ml Gemüsebrühe

1 EL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

Schmand oder Joghurt zum Servieren Zubereitung Wasche den Kohl und schneide den Strunk heraus. Schneide den Rest in Streifen. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Schwitze sie in Öl an. Gib das Tomatenmark in die Pfanne, lass es kurz anrösten und rühre es dann ein. Füge das Fleisch hinzu und brate es krümelig an. Würze mit Salz und Pfeffer. Gib den Kohl dazu und gieße die Brühe über die Zutaten. Verrühre alles gut und lass das Ganze etwa 10 Minuten köcheln. Der Kohl sollte noch etwas Biss haben. Würze mit Paprikapulver und schmecke nochmals mit Salz und Pfeffer ab. Serviere die Spitzkohlpfanne mit einem Klecks Schmand oder Joghurt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.