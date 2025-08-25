Dieses Gratin macht aus einer Beilage eine Hauptrolle

Sellerie ist für mich ein Gemüse, das ich bisher nur als knackige Zutat in Suppen, Eintöpfen oder Salaten gesehen und gegessen habe. Dabei können die aromatischen Selleriestangen ohne Probleme die Hauptrolle in einem Gericht einnehmen. Wie zum Beispiel in diesem schmackhaften Stangensellerie-Gratin.

Rezept für würziges Stangensellerie-Gratin

Wenn du herausfinden willst, wie Sellerie ganz einfach zu einer Hauptmahlzeit wird, dann musst du dieses Stangensellerie-Gratin unbedingt probieren. Es ist ein perfektes Feierabendgericht, weil es wirklich ohne viel Arbeit und super schnell zubereitet ist. Wie es sich bei einem Gratin gehört, übernimmt die längste Arbeit auch hier natürlich der Ofen.

Sobald es herrlich dampfend aus der Küche kommt, kannst du dir eine große Portion auf den Teller heben und dich davon überraschen lassen, wie herrlich der Sellerie mit der cremigen, aber kinderleicht angerührten Soße harmoniert. So einfach kann eine Hauptspeise zubereitet sein.

Die Zubereitung könnte wirklich nicht leichter sein. Auch absolute Kochanfänger bereiten dieses Stangensellerie-Gratin ohne jegliche Probleme zu. Dieses simple Ofengericht beweist, dass es keine außergewöhnlichen Zutaten oder komplizierte Zubereitungsschritte benötigt, um eine Mahlzeit zu zaubern, die glücklich macht.

Wenn du magst, kannst du das Rezept immer mit anderen Zutaten verfeinern. Frische und gehackte Kräuter, wie Petersilie oder Schnittlauch bringen ein wenig Frische hinein. Eine Handvoll Nüsse oder Kerne sorgen auf dem Käse nicht nur für eine knusprige, sondern auch zusätzlich nussige Note und mehr Tiefe. Probiere herum und stelle dir deine Lieblingsvariante dieses schmackhaften Ofenschatzes zusammen. Wichtig ist nur, dass es dir am Ende schmeckt! Guten Appetit.

Stangensellerie-Gratin Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (etwa 20 x 25 cm, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Backform Zutaten 1x 2x 3x 600 g Stangensellerie

500 ml Gemüsebrühe

200 g Schmand

2 Eier Größe M

1 TL Pfeffer

1/2 TL Muskatnuss

100 g geriebener Käse Zubereitung Halbiere die Selleriestangen der Länge nach. Putze sie gründlich und schneide sie in etwa 7-8 cm große Stücke.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Erhitze die Gemüsebrühe, ohne sie zum Kochen zu bringen. Gare die Selleriestücke darin etwa 5 Minuten vor. Nimm sie heraus, lass sie gut abtropfen und platziere sie in einer eingefetteten Auflaufform.

Verquirle Schmand und Eier zusammen in einer Schüssel. Würze es mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Gieße den Schmand-Ei-Mix über die Selleriestücke und überstreue alles mit dem geriebenen Käse.

Backe das Gratin für etwa 30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun gefärbt ist.

