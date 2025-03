Steckrüben-Curry: leckerer Eintopf aus Wurzelgemüse

Wärmend, cremig und super aromatisch: All das beschreibt unser leckeres Rezept für Steckrüben-Curry. Es holt das Beste aus dem oft übersehenen Wintergemüse heraus und ist noch dazu super einfach zubereitet. Verleihe dem Wurzelgemüse einen neuen Anstrich und bereite dieses Rezept doch gleich zu!

Steckrüben-Curry: einfach und soo lecker

Steckrüben sind ein unterschätztes Gemüse. Lange galt es als Arme-Leute-Essen oder sogar Viehfutter. Gerade in den Kriegswintern war die auch Kohlrübe genannte Knolle ein Grundnahrungsmittel. Dann verschwand sie nach und nach von den Speiseplänen. Mit dem aktuellen Trend hin zu regionalem und saisonalem Gemüse kommt sie jedoch wieder häufiger auf unsere Teller, zum Beispiel als Steckrüben-Curry. Und wir müssen sagen: Ihr leicht süßlicher, an Kohlrabi erinnernder Geschmack ist wirklich gut!

Noch dazu steckt die Steckrübe voller guter Nährstoffe. Sie ist reich an Vitamin C und Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A. Gleichzeitig ist sie kalorienarm und kann bei einer kalorienarmen Diät zum Beispiel Kartoffeln ersetzen. Sie schmeckt jedoch auch als Star eines Gerichts lecker, zum Beispiel in diesem Steckrüben-Curry.

Kochst du gern mit vielen Gewürzen? Dann lohnt sich die Anschaffung einer Masala-Box 🛒. Das ist ein indisches Gefäß aus Edelstahl, das viele einzelne Gewürzbehälter beinhaltet. Daraus kannst du dir in Windeseile deine eigene Curry-Mischung zusammenstellen.

Unser Steckrüben-Curry kombiniert die lila-orange Rübe mit cremiger Kokosmilch, roten Linsen und wärmenden Gewürzen wie Zimt, Kardamom und Sternanis. Schaue bei diesen am besten, dass du sie im Ganzen verwendest. So ist ihr Geschmack am intensivsten und sie sind auch länger haltbar.

Serviere dein Steckrüben-Curry mit etwas Basmatireis oder einem indischen Naan – Hauptsache, du kannst die köstliche Soße gut aufstippen. Sortiere vor dem Essen die ganzen Gewürze aus, damit du nicht aus Versehen darauf beißt. Bestreue das Curry außerdem mit frischem Koriander, damit es eine extra frische Note erhält. So lecker kann regionales Kochen sein!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Steckrübe kann einiges, probiere daher auch mal dieses leckere Kartoffel-Steckrüben-Gratin oder einen gesunden Steckrüben-Möhren-Eintopf. Auch toll: diese Steckrüben-Lebkuchen-Soße.

Steckrüben-Curry Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Steckrübe ca. 600 g

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer ca. 2 cm

2 EL Pflanzenöl

2 Sternanis

3 Nelken

4 Kardamomkapseln

1 Zimtstange

5 Pfefferkörner

1 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel

3 EL rote Linsen

1 Dose Kokosmilch 400 ml

200 ml Gemüsebrühe

Salz

frischer Koriander zur Deko

Kokosflocken zur Deko Zubereitung Schäle die Steckrübe und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer und hacke alles fein.

Erhitze das Pflanzenöl in einem großen Topf und röste Sternanis, Nelken, Kardamom, Zimtstange und Pfefferkörner für 1–2 Minuten, bis sie duften. Gib Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazu und brate sie glasig an.

Füge die Steckrübenwürfel hinzu und brate sie kurz mit. Streue Kurkuma und Kreuzkümmel darüber und rühre gut um.

Gib die Linsen, die Kokosmilch und die Gemüsebrühe dazu. Würze mit Salz und lasse das Curry bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln, bis die Steckrüben weich sind.

Entferne die ganzen Gewürze und schmecke das Curry mit Salz ab. Garniere es mit frischem Koriander und Kokosflocken und serviere es am besten mit Reis oder Fladenbrot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.