Dieses Dessert macht dein Weihnachts-Dinner perfekt

Oh je, ist der Dezember wirklich schon so weit fortgeschritten? Höchste Zeit, sich um das Weihnachtsmenü zu kümmern! Vor- und Hauptspeise hast du bereits geplant, doch was soll es zum Nachtisch geben? Wie wäre es mit dieser Stollen-Mousse? Ja, du hast richtig gelesen. Mach dich bereit für einen vollkommenen Genuss!

Stollen-Mousse: Rezept mit großer Wirkung

Weihnachten naht und wie es der Brauch ist, werden sich auch dieses Jahr viele Familien zu einem gemeinsamen Essen zusammenfinden. Neben herzhaften Fleischgerichten, schmackhaften Kartoffelbeilagen und dem einen oder anderen Getränk, darf ein leckeres Dessert nicht fehlen. Wir sind dieses Jahr ganz verrückt nach dieser Stollen-Mousse.

Die Stollen-Mousse besteht aus drei Komponenten: Stollen-Crumble, fruchtigem Kompott und der eigentlichen Mousse. Für das Crumble benötigst du einen fertigen Christstollen, den du einfach selbst backen oder auch kaufen kannst. Ideal ist hierfür auch ein Stollen, der bereits ein wenig angetrocknet ist. Er wird mit etwas Zucker karamellisiert und bekommt somit ein neues Leben.

Für die Kompott-Schicht ist dir selbst überlassen, welche Frucht du verwendest. Wir benutzen gern Kirschen oder Cranberrys, aber auch Mango oder Birnen schmecken bestimmt hervorragend. Nun fehlt nur noch das Herzstück: die eigentliche Stollen-Mousse. Hierfür stellen wir eine weiße Mousse au Chocolat her, die wir mit allerlei Stollengewürzen versehen. Kardamom, Muskatblüte, Vanille und Zitrone dürfen dabei nicht fehlen. Schichte alles in ein Glas und reibe noch etwas Schokolade darüber. Ein echter Hingucker, der noch dazu hervorragend schmeckt. Das Beste daran ist aber, dass die Mousse ohnehin Zeit braucht, fest zu werden. Du kannst sie daher problemlos schon am Vortag zubereiten. Schau nur, wie hübsch dieses leckere Dessert aussieht. Wir können es kaum erwarten.

Stollen-Mousse Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Mousse: 200 g Sahne

4 Eier

4 Blätter Gelatine

80 g Zucker

150 g weiße Schokolade

1 Msp. Kardamom

1 Msp. Muskatblüte

1 Vanilleschote ausgekratzt

1 TL Zitronat

1 TL Orangeat

2 EL Amaretto Für das Kompott: 200 g Obst Beeren oder Kirschen

50 g Zucker Für das Crumble: 300 g Stollen z.B. hier online 🛒

1 EL Butter

1 EL Zucker Außerdem: etwas Zartbitterschokolade Zubereitung Schlage die Sahne steif und stelle sie bis zum weiteren Gebrauch kühl. Trenne die Eier. Weiche die Gelatine in kaltem Wasser ein. Schlage das Eiweiß steif und lass 30 g Zucker einrieseln. Stelle den Eischnee kalt. Hacke die Schokolade fein und schmelze sie über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Rühre Kardamom, Muskatblüte und das Mark der Vanilleschote ein. Hacke Zitronat und Orangeat fein und rühre sie mit dem Amaretto unter. Schlage die Eigelbe cremig auf und verrühre sie über einem Wasserbad mit dem restliche Zucker auf 80 °C. Drücke die Gelatine aus und rühre sie mit dem Eigelb glatt. Rühre vorsichtig erst die Schokolade unter und hebe dann die Hälfte des Eischnees unter. Wiederhole das gleiche mit der Sahne und dann dem Rest des Eischnees. Fülle die Mousse in einen Spritzbeutel und stelle sie mindestens 4 Stunden kalt. In der Zwischenzeit kannst du das Kompott zubereiten.Koche dafür die Früchte mit dem Zucker auf, bis es ein wenig andickt. Stelle es kalt. Zerbrösele den Stollen. Erhitze die Butter in einer Pfanne. Lass den Zucker einrieseln und gib dann den Stollen hinzu. Verrühre alles und lass die Stücke etwas karamellisieren. Schichte erst den Stollen, dann das Kompott in ein Glas und spritze die Mousse darauf. Bestreue alles mit etwas geraspelter Schokolade.

