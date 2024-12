Dieses Dessert macht dein Weihnachts-Dinner perfekt

Oh je, ist der Dezember wirklich schon so weit fortgeschritten? Höchste Zeit, sich um das Weihnachtsmenü zu kümmern! Vor- und Hauptspeise hast du bereits geplant, doch was soll es zum Nachtisch geben? Wie wäre es mit dieser Stollen-Mousse? Ja, du hast richtig gelesen. Mach dich bereit für einen vollkommenen Genuss!

Stollen-Mousse: Rezept mit großer Wirkung

Weihnachten naht und wie es der Brauch ist, werden sich auch dieses Jahr viele Familien zu einem gemeinsamen Essen zusammenfinden. Neben herzhaften Fleischgerichten, schmackhaften Kartoffelbeilagen und dem einen oder anderen Getränk, darf ein leckeres Dessert nicht fehlen. Wir sind dieses Jahr ganz verrückt nach dieser Stollen-Mousse.

Die Stollen-Mousse besteht aus drei Komponenten: Stollen-Crumble, fruchtigem Kompott und der eigentlichen Mousse. Für das Crumble benötigst du einen fertigen Christstollen, den du einfach selbst backen oder auch kaufen kannst. Ideal ist hierfür auch ein Stollen, der bereits ein wenig angetrocknet ist. Er wird mit etwas Zucker karamellisiert und bekommt somit ein neues Leben.

Für die Kompott-Schicht ist dir selbst überlassen, welche Frucht du verwendest. Wir benutzen gern Kirschen oder Cranberrys, aber auch Mango oder Birnen schmecken bestimmt hervorragend. Nun fehlt nur noch das Herzstück: die eigentliche Stollen-Mousse. Hierfür stellen wir eine weiße Mousse au Chocolat her, die wir mit allerlei Stollengewürzen versehen. Kardamom, Muskatblüte, Vanille und Zitrone dürfen dabei nicht fehlen. Schichte alles in ein Glas und reibe noch etwas Schokolade darüber. Ein echter Hingucker, der noch dazu hervorragend schmeckt. Das Beste daran ist aber, dass die Mousse ohnehin Zeit braucht, fest zu werden. Du kannst sie daher problemlos schon am Vortag zubereiten. Schau nur, wie hübsch dieses leckere Dessert aussieht. Wir können es kaum erwarten.

Mehr Ideen für ein leckeres, weihnachtliches Dessert gefällig? Probiere dieses Dessert mit Spekulatius oder begeistere deine Gäste mit einer Weihnachts-Pavlova. Möchtest du etwas internationaler naschen, mache doch mal Natilla, eine Art Milchpudding aus Kolumbien.