Griechisches Rührei mit Feta: Probiere Strapatsada!

Frühstück im Urlaub ist anders, finde ich. Der Magen kribbelt voller Vorfreude auf den Tag, das Essen schmeckt besonders gut und vielleicht auch etwas besser, wenn man es in einem fremden Land zu sich nimmt. Besonders Rührei, denn jedes Land scheint eine ganz eigene Version dieses Klassikers zu haben. Wenn du das Glück hattest, schon einmal im sonnigen Griechenland gefrühstückt zu haben, dann kennst du vielleicht die griechische Version: Strapasada!

Strapatsada: Frühstück mit Sommerfeeling

Hier kommen sonnengereifte Tomaten und würziger Feta zum Einsatz, um dem Rührei das gewisse Etwas zu verleihen. Würze dein griechisches Rührei noch mit etwas getrocknetem oder frischem Basilikum, wenn du welchen da hast. Auch ein wenig gehackte Petersilie schmeckt zur Strapatsada ausgezeichnet. Dazu noch ein paar knusprig getoastete Scheiben Brot, und das morgendliche Frühstücksglück ist perfekt.

Praktischerweise dauert die Zubereitung einer leckeren Strapatsada nur 20 Minuten! Wenn du wie ich ein ungeduldiger Morgenmuffel mit knurrendem Magen bist, ist dieses Rezept also genau das Richtige für dich. Auch Fitnessfreunde kommen mit diesem Frühstück voll auf ihre Kosten. Wir kombinieren hier schließlich Eiweiß mit Eiweiß! Und das auf eine klassische, aromatische, leckere Weise.

Ursprünglich kommt dieses Gericht, das auch Kagianas genannt wird, übrigens von den Peloponnes, einer wunderschönen Halbinsel im Süden Griechenlands. Die Zubereitung ist einfach: Du brauchst saftige, sonnengereifte Tomaten, etwas Meersalz, Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch und natürlich Eier und Feta. Alternativ kannst du auch stückige Tomaten aus der Dose verwenden. Reibe zunächst die Tomaten mit einer Küchenreibe in eine Schüssel. Dünste Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne, gib die Tomaten dazu und lass alles ein paar Minuten köcheln. Schlage die Eier in einer Schüssel auf und gib sie dazu. Brate die Eier schön an und bestreue deine Strapatsada abschließend mit zerbröseltem Feta.

