Straßburger Auflauf: Dieses Ofengericht stiehlt die Show!

Lies dieses Rezept auf eigene Gefahr weiter! Denn die Chance ist groß, dass du danach nie wieder einen anderen Nudelauflauf zubereiten möchtest. Straßburger Auflauf kombiniert eine würzige Hackfleischsoße mit Rotwein, Nudeln und richtig viel Käse. Da könnten wir uns reinsetzen!

Rezept für Straßburger Auflauf

Nudelauflaufrezepte gibt es wie Sand am Meer und manchmal erscheint es unmöglich, noch neue Variationen zu entdecken. In solchen Momenten stößt man manchmal unerwartet auf wahre Schätze. So wie diesen Straßburger Auflauf, der von einem „Warum nicht mal machen“-Rezept schnell zum Lieblingsrezept geworden ist.

Die Zubereitung des Straßburger Auflaufs ist sehr einfach und du brauchst keine abgefahrenen Zutaten. Zuerst brätst du Hackfleisch in Olivenöl an, bis es braun ist. Dann fügst du fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch hinzu und lässt alles zusammen weiter braten, bis die Zwiebeln weich sind. Lösche das Ganze mit ordentlich Rotwein ab und lasse es kurz aufkochen. Füge passierte Tomaten, Gemüsebrühe und die Kräuter hinzu und lass die Soße bei geringer Hitze köcheln, bis sie schön eingedickt ist.

In der Zwischenzeit kochst du die Nudeln nach Packungsanweisung und lässt sie abtropfen. Mische die Nudeln mit der Rotwein-Hackfleisch-Soße und gib alles in eine Auflaufform. Streue geriebenen Käse darüber und backe den Auflauf im vorgeheizten Ofen, bis der Käse goldbraun und knusprig ist. Genieße den Straßburger Auflauf am besten heiß und frisch aus dem Ofen.

Das Besondere an diesem Auflauf ist der intensive Geschmack, der sich durch die Zugabe von Rotwein ergibt. Dieser verleiht der Soße Tiefe und eine herrlich dunkle Farbe. Essen Kinder oder Menschen mit, die keinen Alkohol trinken, kannst du diesen aber auch weglassen. Denn auch mit Tomatensoße ist Hackfleisch einfach lecker!

Von allen Aufläufen mögen wir Nudelauflauf am liebsten. Besonders der Thunfisch-Nudelauflauf und der Nudelauflauf mit Feta und Spinat haben es uns angetan. Aber auch andere Aufläufe, wie dieser Zucchini-Auflauf mit Käse sind nicht zu verachten.