Strata: Entdecke den herzhaften Brotauflauf aus Amerika

Strata ist ein typisch amerikanisches Gericht, das oft zum Frühstück oder Brunch, aber auch als Mittag- oder Abendessen serviert wird. Die Basis dieses Gerichtes ist altbackenes Brot, das in einer Mischung aus Eiern und Milch getränkt wird, ähnlich wie bei einem French Toast.

Einfaches Rezept für Strata – amerikanischer Brotauflauf

Die wahre Magie des Brotauflaufs entfaltet sich durch die Zugabe von kräftigem Käse, verschiedenen Gemüsearten, Fleisch oder sogar Meeresfrüchten – was immer dein Herz begehrt oder dein Kühlschrank hergibt.

Der Strata eignet sich hervorragend zur Verwertung von „altem“ Brot, übrig gebliebenem Gemüse und Käse-Resten. Mit Gewürzen und frischen Kräutern wie Basilikum, Thymian oder Rosmarin kannst du deinen Brotauflauf perfekt abrunden. Das Ergebnis ist ein köstlicher Brotauflauf, den du individuell auf die eigenen Vorlieben anpassen kannst.

Dank seiner Einfachheit und der wenigen Arbeitsschritte ist Strata auch ein Gericht, das du gut im Voraus zubereiten kannst – besonders praktisch, wenn du Gäste erwartest oder für ein sättigendes Frühstück am Wochenende.

Leg einfach alle Zutaten am Vorabend in eine Auflaufform und lass sie über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Am nächsten Tag musst du den Strata nur noch in den Ofen schieben und schon bald kannst du ein köstliches und sättigendes Mahl genießen.

Werde kreativ und experimentiere mit verschiedenen Zutaten. Mit seiner braunen Kruste und der leckeren Füllung ist der Brotauflauf leicht zuzubereiten und hilft, Reste schmackhaft zu verwerten.

Verwandle Brötchen vom Vortag doch auch mal in eine süße Leckerei wie den Scheiterhaufen, einem süßen Brotauflauf. Im obigen Video zeigen wir die noch mehr Rezepte, die du mit Brotresten zubereiten kannst. Toll zur Resteverwertung ist auch das Rezept für Hoppelpoppel. Dabei handelt es sich um ein Kultgericht aus der ehemaligen DDR, das einfach und sättigend ist.

Strata – amerikanischer Brotauflauf Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 250 g „altes“ Weißbrot

250 g kleine Champignons

125 g Babyspinat

100 g Kirschtomaten

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 TL Salbei getrocknet, online z.B. hier 🛒

1 TL Thymian getrocknet, online z.B. hier 🛒

Salz

Pfeffer

100 g geriebener Käse

etwas Butter zum Einfetten der Auflaufform Für den Guss: 4 Eier

100 ml Schlagsahne

150 ml Milch

1 EL Dijon-Senf

Salz

Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Backblech mit Backpapier.

Schneide das Brot in Würfel und verteile sie auf dem Backblech. Röste die Brotwürfel für 10 Minuten im Ofen.

Nimm das Brot aus dem Ofen. Und erhöhe die Temperatur auf 200 °C.

Putze die Champignons und halbiere oder viertel sie je nach Größe. Wasche und halbiere die Tomaten. Wasche ebenfalls den Spinat.

Schäle die Schalotte und schneide sie in feine Streifen. Schäle den Knoblauch und schneide auch ihn klein.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Pilze darin an. Füge dann die Schalotte und den Knoblauch hinzu. Würze mit den getrockneten Kräutern.

Gib die Tomaten und den Spinat mit in die Pfanne und lösche alles mit einem Schuss Weißwein ab. Lass es 5 Minuten köcheln, bis der Wein verkocht und der Spinat zerfallen ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gib den Pfanneninhalt in eine Schüssel und vermische ihn mit den Brotwürfeln. Hebe den geriebenen Käse unter.

Fette eine Auflaufform ein und gib die Füllung hinein.

Schlage die Eier in einer weiteren Schüssel auf und verquirle sie mit der Schlagsahne, Milch und dem Senf. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Gieße die Eiermischung über den Brotauflauf und backe ihn für 30-40 Minuten, bis er leben gleich gebräunt ist.

