Südtiroler Hirtennudeln: Pastagenuss mit Alpencharme

Ein Ausflug in die Berge lohnt sich immer. Und das nicht nur wegen der atemberaubenden Landschaft, sondern auch wegen der Küche. Die ist bodenständig, oft deftig, aber immer lecker. Wenn die Zeit für einen Urlaub in den Bergen nicht reicht, dann kannst du dir mit diesen Südtiroler Hirtennudeln Alpenflair zumindest auf den Teller holen.

Hüttenfeeling zu Hause: Südtiroler Hirtennudeln

Manchmal steht einem der Sinn einfach nach etwas Deftigen, Bodenständigem, das schnell geht und trotzdem vollgepackt ist mit guten Zutaten und jeder Menge Aromen. Ein Gericht, dass mit all dem punkten kann, sind Südtiroler Hirtennudeln.

Eine Besonderheit der Südtiroler Küche ist es, dass sie einfach alpine und mediterrane Kochtradition miteinander verbindet. Der Einfluss Italiens lässt sich daher auch bei den Hirtennudeln nur schwer übersehen. Neben Nudeln verleihen auch mediterrane Kräuter wie Oregano und Thymian und Parmesan dem Gericht seine unverwechselbare Note.

Während die Nudeln für das alpine Wohlfühlgericht al dente kochen, hast du Zeit, die Soße vorzubereiten. Dafür schneidest du das Gemüse klein und brätst Speckwürfel in einer Pfanne an. Dazu gibst du Hack und brätst es mit an, bis es krümelig ist. Danach kommt das Gemüse dazu. Lösche mit Sahne ab. Sie macht die Soße richtig schön cremig. Noch Gewürze daran und mit den Nudel mischen. Verteile alles auf Teller und streue frische Petersilie sowie geriebenen Parmesan darüber. Wirklich einfach, oder?

Möchtest du noch tiefer in die leckere alpine Küche eintauchen, dann haben wir noch andere Ideen zum Nachkochen für dich. Semmelknödel mit Pilzrahm sind ein Klassiker aus den Alpen, ebenso wie ein Kaiserschmarrn oder ein Südtiroler Krautsalat. Passend dazu: ein DIY-Kork-Teelicht aus Zweigen für Hüttenfeeling in den eigenen vier Wänden. Die genaue Anleitung findest du bei Geniale Tricks.

Südtiroler Hirtennudeln Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Rigatoni

Salz

1 mittlere Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Champignons

150 g Kirschtomaten

100 g Schinkenspeck

500 g Rinder-Hackfleisch

100 g Erbsen frisch oder TK

2 EL Tomatenmark

200 ml Sahne

1 TL getrockneter Oregano

1 TL getrockneter Thymian

Pfeffer nach Geschmack

1/2 Bund frische Petersilie

50 g geriebener Parmesan Zubereitung Koche die Rigatoni in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Gieße sie danach ab und fange dabei etwas Nudelwasser auf. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schneide den Speck in Würfel. Erhitze eine Pfanne und brate die Speckwürfel darin ohne Fett leicht goldbraun und knusprig an. Füge das Hackfleisch hinzu und brate es mit an, bis es krümelig ist. Gib Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne und brate sie an, bis sie glasig sind. Füge die Champignons hinzu und lass sie leicht anbräunen. Danach kommen Kirschtomaten, Erbsen und Tomatenmark dazu. Verrühre alles gut miteinander. Gieße die Sahne dazu und würze mit Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer. Lass die Soße solange köcheln, bis sie leicht eindickt. Gib die Rigatoni mit in die Pfanne und mische sie gründlich unter die Soße. Ist deren Konsistenz etwas zu dick, gib etwas von dem aufgefangenen Nudelwasser hinzu. Verteile die Südtiroler Hirtennudeln auf Teller und bestreue sie vor dem Servieren mit Parmesan und frischer Petersilie. Tipp: Reibe dem Parmesan am besten frisch mit einer speziellen Reibe dem Parmesan am besten frisch mit einer speziellen Parmesanreibe 🛒

