Wohlfühlrezept für den Morgen: süße Hirsesuppe mit Birnen

Wenn es draußen immer kälter wird, sehnt man sich schon morgens nach etwas Warmen, das für Wohlbehagen sorgt. Diese süße Hirsesuppe mit Birnen ist dafür perfekt, denn sie ist einfach zuzubereiten, sättigend und ein echtes Wohlfühlrezept.

Süße Hirsesuppe mit Birnen: einfaches Frühstücks-Rezept

Die Hirse gehört zu den ältesten Getreidesorten der Welt. In Europa war sie lange Zeit das Grundnahrungsmittel, bevor Reis und Weizen ihren Platz einnahmen. In ländlichen Regionen Süddeutschlands, Österreichs und Osteuropas blieb die Hirse jedoch stets ein treuer Begleiter in der Küche.

Hirse wird oft herzhaft zubereitet, zum Beispiel als Salat, in Gemüsepfannen oder als Hirsebratlinge. Doch auch in süßen Gerichten wie einem Apfel-Hirse-Auflauf oder dieser Hirsesuppe mit Birne.

Die Hirse liefert reichlich Eisen, Magnesium und Silizium, während Birnen mit ihren Ballaststoffen und Vitaminen eine angenehme Leichtigkeit ins Gericht bringen. Wer den Geschmack verfeinern möchte, gibt etwas Zimt, Vanille oder einen Hauch Kardamom dazu – Gewürze, die Wärme spenden und das Aroma der Birne unterstreichen.

Bei der Zubereitung gibt es nicht viel zu beachten. Du bringst Milch oder ein Gemisch aus Wasser und Sahne zum Kochen und rührst die Hirse ein. Dann lässt du sie bei geringer Hitze ausquellen. Das dauert eine knappe Viertelstunde.

Die Zeit kannst du nutzen, um die Birnen in Scheiben zu schneiden und mit Wasser, Zucker, Zitronensaft und etwas Zimt in einem Topf etwas weich kochen zu lassen. Hole die Birnenscheiben aus dem Topf und serviere sie mit Zimt zur Hirsesuppe.

In diesem Frühstücksgericht finden Tradition und Moderne zusammen. Genieße die Hirsesuppe morgens vor der Arbeit, oder nimm sie in einer Thermoskanne mit ins Büro. Du kannst sie auch als süßen Snack verputzen oder zum Abend servieren, wenn dir der Sinn nach etwas Süßem steht. Lass sie dir schmecken!

Süße Hirsesuppe Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Milch

1 Prise Salz

1 EL Hirse 20 g, online z.B. hier 🛒

1 Birne

50 ml Wasser

1 Spritzer Zitronensaft

1/2 TL Zucker

1 TL Zimt

1 TL Honig

etwas Vanilleextrakt Zubereitung Bringe die Milch mit dem Salz zum Kochen. Streue die Hirse hinein und lass sie bei geringer Hitze 10-15 Minuten ausquellen. Schäle die Birne, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Gib sie in einen weiteren Topf mit Wasser und füge Zitronensaft, Zucker und 1/2 TL Zimt hinzu. Lass sie rund 10 Minuten köcheln, bis sie leicht weich wird. Fülle die Hirsesuppe in eine Schüssel und rühre Honig und Vanilleextrakt ein. Drapiere die Birnenscheiben obendrauf und streue den Zimt drüber. Notizen Hat die Hirse zu viel Flüssigkeit aufgenommen, verdünne sie mit etwas Milch. Es soll eine Suppe und kein Brei entstehen.

