Mit diesen Kartoffelkrapfen holst du dir Weihnachtsmarkt-Feeling nach Hause

Endlich haben die ersten Weihnachtsmärkte wieder eröffnet. Das heißt kalte Nasen, warme Finger, die sich um einen Glühwein-Becher schließen. Dazu der Duft von gebrannten Mandeln und Krapfen in der Nase. Wir könnten jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt gehen. Da das allerdings ziemlich ins Geld geht, lohnt es sich, beliebte Snacks auch mal zu Hause nachzumachen. Zum Beispiel süße Kartoffelkrapfen. Die sind einfach gemacht und superlecker. Wie? Das verrät die unsere Showköchin Adrianna.

Außen knusprig, innen himmlisch weich: süße Kartoffelkrapfen

Kartoffelkrapfen kennen die meisten vermutlich eher als herzhafte Beilage zu deftigen Gerichten. Doch es gibt auch süße Kartoffelkrapfen und die haben es wirklich in sich: Sie sind fluffig, herrlich süß und trotzdem haben sie dank der Kartoffeln im Teig eine gewisse Substanz. Hier verwendest du übrigens am besten vorwiegend festkochende Sorten. Warum? Ganz einfach: Sie bringt die perfekte Balance zwischen Stärke und Feuchtigkeit mit. So bleibt der Teig geschmeidig und die Krapfen werden innen wunderbar locker, ohne auseinanderzufallen. Mehligkochende wären hier zu trocken, festkochende zu kompakt – die goldene Mitte liefert genau den Teig, der beim Frittieren so richtig schön aufgeht.

Die Zubereitung ist ein kleines Küchenabenteuer mit garantiertem Happy End: Erst musst du die Kartoffeln kochen und pellen. Dann schlägst du Butter und Zucker cremig auf und gibst dann nach und nach Eier hinzu. Dazu gesellen sich Mehl und gemahlene Mandeln sowie die Kartoffeln, die durch eine Presse drückst. Noch etwas Hefemilch rein und schon wird alles zu einer geschmeidigen Masse geknetet, die kurz ruhen darf, während du schon mal das Öl erhitzt. Gleich wird frittiert!

Das machst du am besten portionsweise, immer drei bis vier Bällchen auf einmal wandern, mit einem Löffel abgestochen, ins heiße Fett. Der Duft, der sich dann in der Küche ausbreitet, ist Weihnachtsmarktgenuss pur! Nach ein paar Minuten sind die Krapfen außen goldbraun, innen fluffig und duftend nach gebackenen Mandeln. Nun nur noch abtropfen und mit Puderzucker bestreuen – fertig!

Tipp: Frisch gebacken, noch leicht warm, mit einem Klecks Apfelmus oder Vanillesauce – das ist der Inbegriff von Weihnachtsglück. Am besten isst du sie direkt aus der Hand, vielleicht mit einem Glühwein in der anderen, und stellst dir dabei vor, du stehst mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Nur eben ohne kalte Füße.

Suchst du nach mehr leckeren Snacks wie auf dem Weihnachtsmarkt? Mache auch gebrannte Vanille-Mandeln, Handbrot oder Champignons mit Knoblauchsoße. Für die weihnachtliche Küchen-Deko sorgen unsere Kolleginnen und Kollegen von Geniale Tricks.

Süße Kartoffelkrapfen Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g vorwiegend festkochende Kartoffeln z. B. Sieglinde

25 g frische Hefe

125 ml Vollmilch lauwarm

60 g Zucker

90 g Butter Zimmertemperatur

3 Eier Größe M

1 Prise Salz

230 g Mehl

60 g gemahlene Mandeln

ca. 2 kg Speisefett zum Frittieren, etwa hier 🛒

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Wasche die Kartoffeln und koche sie gar. Gieße sie ab, lasse sie abkühlen, schäle sie und drücke sie durch eine Kartoffelpresse. Verrühre die Hefe mit der lauwarmen Milch und 1 TL Zucker und lasse sie kurz stehen. Schlage in einer großen Schüssel die weiche Butter mit dem restlichen Zucker cremig und rühre nach und nach die Eier ein. Gib dann abwechselnd die Hefe-Milch-Mischung, das Mehl, die gemahlenen Mandeln, die zerdrückten Kartoffeln und das Salz hinzu und verrühre alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Erhitze das Speisefett in einem Topf oder einer Fritteuse auf 170 °C. Stich mit einem Teelöffel walnussgroße Portionen vom Teig ab und gib sie vorsichtig ins heiße Fett. Backe die Krapfen etwa 5 Minuten goldbraun, dabei regelmäßig wenden. Nimm sie mit einem Schaumlöffel heraus, lass sie auf Küchenpapier abtropfen und bestäube sie mit Puderzucker.

