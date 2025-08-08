Wetten, dass keiner die Zucchini im Kuchen bemerkt?

Du kaufst Zucchini immer nur für herzhafte Gerichte? Das könnte sich jetzt ändern! Dieser süße Zucchini-Kuchen ist saftig, nussig und unglaublich leicht – und ja, die Zucchini liefert dafür die perfekte Grundlage. Mit einem Spritzer Limette und einer dicken Schicht cremigem Frischkäse-Frosting wird er zum perfekten Begleiter für Sommernachmittage.

Rezept für Zucchini-Kuchen: frisch, saftig und einfach gut

Wenn du an Zucchini denkst, hast du sicher erstmal herzhafte Rezepte wie Gemüsepfannen, Ratatouille oder Zoodles im Kopf. Aber wusstest du, dass Zucchini auch beim Backen ihre große Stärke ausspielen kann?

Zucchini bestehen zu etwa 90 Prozent aus Wasser. Genau dieses sorgt dafür, dass Kuchen, Muffins und Co. besonders saftig bleiben, ohne dabei schwer zu werden. Außerdem hat Zucchini einen sehr dezenten Eigengeschmack, der sich perfekt in süße Backrezepte einfügt, ohne merklich hervorzustechen. Der Effekt? Du bekommst einen wunderbar saftigen Kuchen, der bei jedem Bissen fast auf der Zunge zergeht, ohne dass jemand bemerkt, dass ein Gemüse dahinter steckt.

Ein weiterer Vorteil: Zucchini sorgen für eine tolle Struktur im Teig. Fein gerieben und gut eingearbeitet verteilen sie sich gleichmäßig und unterstützen die Konsistenz des Gebäcks. Im Kuchen helfen sie dir also nicht nur dabei, Fett oder andere Feuchtigkeitsspender wie Öl oder Butter zu reduzieren, sondern liefern auch wertvolle Nährstoffe. Das macht sie zur perfekten Geheimwaffe für süße Kreationen.

Die erfrischende Zitrusnote der Limette hebt die leichte Süße und Saftigkeit der Zucchini auf die nächste Stufe. Der frische, leicht säuerliche Ton der Limette bringt einen Hauch von Sommer und Leichtigkeit, der perfekt zu dem nussigen Charakter des Mandelmehls passt.

Dieser süße Zucchini-Kuchen ist die perfekte Wahl, wenn du etwas Besonderes backen möchtest, das sowohl leicht als auch unwiderstehlich schmeckt. Egal, ob für Sommerfeste, Geburtstagsfeiern oder einfach für dich allein mit einer Tasse Kaffee – dieser Kuchen schafft es, Gemüse in ein Dessert zu verwandeln, das alle überrascht und begeistert.

Wir bei Leckerschmecker sind aktuell ganz vernarrt in Zucchini und können gar nicht genug von dem Gemüse bekommen. Dabei wagen wir uns nicht nur an herzhafte, sondern auch an süße Rezepte wie dieses hier für Zucchini-Schokoladenkuchen. Ebenso köstlich schmecken Zucchini-Zitronen-Muffins. Oder du bereitest mal eine italienische Zucchini-Scarpaccia zu. Lecker!

Süßer Zucchini-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 30 cm, online erhältlich, z.B. diese hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 200 g Zucchini

1 Bio-Limette Saft und Abrieb

200 g Butter zimmerwarm

230 g Zucker

1/2 Vanilleschote

1 Prise Salz

375 g Mandelmehl plus etwas mehr zum Bemehlen

5 Eier

1 Pck. Backpulver

100 g griechischer Joghurt Für das Topping: 250 g Frischkäse zimmerwarm

50 g Puderzucker

1 Bio-Limette Saft und Abrieb

100 g Sahne Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Fette eine Kuchenform ein und bestäube sie leicht mit Mehl.

Reibe die Zucchini fein, gib sie in ein Küchenhandtuch und drücke die Flüssigkeit aus. Wasche die Limette, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Stelle beides beiseite.

Rühre die Butter mit dem Zucker cremig. Kratze das Mark der Vanilleschote aus und gib es zusammen mit der Prise Salz dazu.

Rühre die Eier nach und nach unter. Füge dann den Joghurt, den Limettenabrieb und 2–3 EL des Limettensafts hinzu.

Mische das Mandelmehl mit dem Backpulver. Verrühre die Mischung mit den feuchten Zutaten, bis ein Teig entsteht. Zum Schluss hebst du die geriebene Zucchini unter.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kuchenform und backe ihn im vorgeheizten Ofen für ca. 50–60 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen! Nimm den Kuchen aus dem Ofen und lass ihn vollständig auskühlen.

Reibe derweil für das Frischkäse-Topping etwas von der Schale der Limette ab und presse ca. 1 El ihres Safts aus.

Rühre den Frischkäse mit dem Puderzucker cremig. Gib den Limettensaft und Limettenabrieb hinzu.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Frischkäsemasse, bis eine glatte, cremige Konsistenz entsteht.

Verteile das Frosting gleichmäßig auf dem abgekühlten Kuchen.

