Süßes Maisbrot: Cornbread ist ein Kuchenklassiker aus den USA

Kuchen geht einfach immer! Dieses süße Maisbrot ist der beste Beweis dafür. Heute zeigen wir dir einen Klassiker aus den USA, der dort zu jeder Tageszeit gegessen wird. Maisbrot hat eine lange Geschichte und ist vermutlich eines der beliebtesten Gerichte der US-amerikanischen Südstaaten. Die Zubereitung zu Hause ist ganz einfach und du brauchst nicht mahl Mehl dazu. Gönne dir frisch gebackenes Maisbrot zum Frühstück oder als süße Kuchenbeilage zu deftigen Gerichten.

Kuchen wie in den USA: Cornbread, das süße Maisbrot

Gebäck aus Mais war bereits bei den amerikanischen Ureinwohnern beliebt. Diese kultivierten die Nutzpflanze schon vor etwa 3000 Jahren und verwendeten sie als Grundnahrungsmittel und zum Backen. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Rezepte für Maisbrot. Besonders die Stämme in den heutigen Südstaaten, darunter Mitglieder der Hopi und Cherokee buken das Brot mit Zusätzen wie Kastanien, Äpfeln oder auch Bohnen. Heute ist süßes Maisbrot oder „Cornbread“, wie es auch genannt wird, in den ganzen USA beliebt, wenngleich es als kulinarisches Aushängeschild der Südstaaten gilt.

Häufig wird Maisbrot Mehl hinzugegeben, damit der Teig mehr aufgeht. Wir ziehen die mehlfreie Variante allerdings vor. So ist es auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet und mit diesem Rezept geht das Brot genauso gut auf wie mit Weizenmehl gemischt. So bäckst du dir ein fluffiges, süßliches Brot, das zu jeder Tageszeit schmeckt!

Verwende für den Teig deines süßen Maisbrots feines Maismehl. Dieses findest du in den meisten Supermärkten neben den anderen Mehlsorten. Falls es dort nicht steht, schaue in der glutenfreien Abteilung nach. Achte hierbei darauf, dass du wirklich Mehl kaufst und keinen Maisgries, also Polenta. Der benötigt viel mehr Wasser und geht nicht gut auf, da die groben Körner zu schwer sind.

Klassisch wird süßes Maisbrot zu deftigen Gerichten wie Chili con Carne gereicht. Der süße Geschmack des Brotes passt hervorragend zum herzhaften Geschmack von Fleisch und Bohnen und gibt solchen Gerichten mehr Tiefe. Du kannst es aber auch als Frühstückskuchen essen.

Kuchen schon zum Frühstück? Das geht mit Leckerschmecker! Wir haben einige Lieblingsrezepte für einen süßen Start in den Tag, die wir mit dir teilen möchten. Frühstückskuchen mit Apfelmus zum Beispiel, der mit Nussmus und Trockenfrüchten überzeugt. Genauso lecker, aber ganz zuckerfrei, ist das Bananenbrot ohne Zucker. Auch in Europa isst man gerne Kuchen zum Frühstück, zum Beispiel diesen italienischen Frühstückskuchen. Lecker!

Süßes Maisbrot Nele 3.80 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 50 g Butter

2 Eier

470 ml Buttermilch

3 EL Zucker

1 TL Salz

300 g Maismehl z.B. dieses hier 🛒

1 TL Backpulver

1 TL Natron Zubereitung Schmilz die Butter und lass sie kurz abkühlen.

Schlage die Eier auf und verquirle sie mit der Buttermilch. Rühre den Zucker unter.

Vermische in einer Schale Salz, Maismehl, Backpulver und Natron miteinander und gib die Mischung nach und nach zum Buttermilch-Ei-Gemisch. Verrühre alles kurz zu einem glatten Teig.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine eckige, flache Backform ein und gib deinen Teig hinein.

Backe das Maisbrot 20-25 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber ist. Schneide es in Quadrate und serviere es warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.