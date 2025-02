Serviere ein süßes Mango-Ananas-Curry mit Eis zum Valentinstag

Für Nachtisch ist immer Platz, vor allem für dieses kreative, süße Mango-Ananas-Curry. Die gebratenen Früchte werden noch warm und mit einer Kugel Eis serviert. Für uns das perfekte Dessert, das leicht gemacht ist und nicht schwer im Magen liegt.

Rezept für Mango-Ananas-Curry: Dessert der Extraklasse

Du bist auf der Suche nach einem Dessert, das mal etwas Abwechslung in deine übliche Nachtisch-Auswahl bringt? Wie gut, dass es uns gibt, denn wir hätten da einen Vorschlag: Probiere mal ein süßes Mango-Ananas-Curry. Die Früchte werden im Wok – oder in der Pfanne – gebraten und mit süßen und herzhaften Zutaten verfeinert. Das Tolle an dieser Nachspeise: Sie ist kinderleicht gezaubert und macht auch optisch einiges her.

Das Zusammenspiel von warmen Früchten und kaltem Eis ist unschlagbar, das wissen wir nicht erst seit Kreationen der „Heißen Liebe“, einem Eisbecher mit heißen Himbeeren. Wir servieren das süße Mango-Ananas-Curry ebenfalls gern mit einer Kugel Eis. Besonders gut passt dazu unserer Meinung nach Kokos- oder Vanilleeis. Aber auch Mangosorbet und andere Fruchtsorten sind eine gute Wahl. Entscheide dich einfach, worauf du gerade Lust hast – oder was sich sowieso noch in deinem Tiefkühlschrank befindet.

Die Zubereitung könnte einfacher kaum sein: Nutzt du Ananas aus der Dose, solltest du diese zunächst abtropfen lassen. Am besten fängst du den Saft auf, er lässt sich entweder anderweitig verwenden oder am Ende über das Curry gießen. Taue außerdem die Mango auf, wenn du tiefgefrorenes Obst benutzt. Danach kannst du beides würfeln und in Kokosöl mit ein wenig Currypulver in einem Wok 🛒 oder einer Pfanne anbraten. Im Anschluss gießt du Ahornsirup dazu und lässt das Obst karamellisieren. Ein paar Chiliflocken bilden einen spannenden Kontrast zu den süßen Früchten.

Noch mehr Dessert-Ideen gewünscht? Wir empfehlen den italienischen Pudding Budino mit Schokolade und Karamell oder diese weiße Schoko-Orangen-Mousse. Aber auch eine Matcha-Panna-Cotta ist ideal, um anderen eine süße Freude zu machen.