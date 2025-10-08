Einfache Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl vom Blech

Auf dieser köstlichen Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl vereinen sich meine liebsten Gemüsesorten. Dabei kommen schmackhafte Süßkartoffelscheiben, würziger Rosenkohl und frische Frühlingszwiebeln zusammen. Eine dezent scharfe Creme macht dieses Rezept einfach nur köstlich.

Diese Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte ist kinderleicht nachgebacken

Ich liebe Süßkartoffeln, Blätterteig und Rosenkohl. Dieses Rezept ist also absolut perfekt für mich. Und es ist so unkompliziert zubereitet, dass du diese würzige Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte auch nach einem anstrengenden Tag noch ohne Probleme zubereiten kannst.

Abgesehen vom kurzen Gemüseputzen und -schnibbeln bleibt dir nahezu keine Arbeit. Sobald alles auf dem Blätterteig verteilt ist, kannst du es dir auf dem Sofa bequem machen, während dein Abendessen im Backofen fertig backt. Und falls noch etwas übrig bleibt, kannst du es einfach in eine Frischhaltedose packen und bist am nächsten Tag mit einem köstlichen Snack versorgt.

Putze den Rosenkohl und schneide ihn in Scheiben. Die Frühlingszwiebeln kannst du ebenfalls putzen und in feine Ringe schneiden. Schäle die Zwiebel und schneide sie klein. Die Süßkartoffel musst du nur schälen, längs halbieren und dann in dünne Scheiben schneiden.

Und auch die Creme für Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl die könnte kaum einfacher sein: Mische die Crème fraîche mit dem Senf, Knoblauch und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab – fertig! Die Pekannüsse sind natürlich ein zusätzliches Highlight auf diesem Ofengericht. Hacke sie klein, verteile alles gleichmäßig auf dem Blätterteig und backe die Tarte fertig. Lass es dir schmecken!

Gerichte, die du direkt auf dem Blech zubereiten kannst, lieben wir in der Leckerschmecker-Redaktion. Schaue dir unbedingt auch unsere anderen Rezepte an, die genau so leicht zubereitet sind. Zum Frühstück ist ein Omelett vom Blech eine absolute Empfehlung. Und wenn der Hunger groß sein sollte, dann wird dir eine Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech die Rettung in der Not sein. Ein richtig deftiges Gericht zauberst du mit Hähnchenschenkeln und Kartoffelspalten vom Blech.

Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl

100 g Rosenkohl

370 g Süßkartoffel

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 rote Zwiebel

50 g Pekannüsse

2 Knoblauchzehen

150 g Crème fraîche

2 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer

320 g Blätterteig

2 Zweige frischer Rosmarin

2 EL Olivenöl

Chiliflocken nach Geschmack, z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Putze den Rosenkohl und schneide ihn in Scheiben. Schäle die Süßkartoffel, halbiere sie der Länge nach und schneide sie in dünne Scheiben. Heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor. Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie ebenfalls klein. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Scheiben. Hacke die Pekannüsse grob. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Vermische Crème fraîche mit dem Senf und dem Knoblauch. Schmecke die Creme mit Salz und Pfeffer ab. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und lege den Blätterteig darauf. Klappe die Ränder einmal nach innen. Bestreiche den Blätterteig mit der Creme. Belege die Creme mit Süßkartoffeln, Rosenkohl, Frühlingszwiebeln und Pekannüssen. Wasche den Rosmarin, schüttel ihn trocken, rupfe ihn klein und verteile ihn auf der Tarte. Beträufle die Tarte mit 1 EL Olivenöl und backe sie für 30 Minuten im vorgeheizten Ofen. Mische einen 1 EL mit einer Prise Chiliflocken und beträufle die Tarte damit nach Geschmack.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.