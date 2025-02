Einfache Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl vom Blech

Auf dieser köstlichen Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl vereinen sich meine liebsten Gemüsesorten. Dabei kommen schmackhafte Süßkartoffelscheiben, würziger Rosenkohl und frische Frühlingszwiebeln zusammen. Eine dezent scharfe Creme macht dieses Rezept einfach nur köstlich.

Diese Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte ist kinderleicht nachgebacken

Ich liebe Süßkartoffeln, Blätterteig und Rosenkohl. Dieses Rezept ist also absolut perfekt für mich. Und es ist so unkompliziert zubereitet, dass du diese würzige Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte auch nach einem anstrengenden Tag noch ohne Probleme zubereiten kannst.

Abgesehen vom kurzen Gemüseputzen und -schnibbeln bleibt dir nahezu keine Arbeit. Sobald alles auf dem Blätterteig verteilt ist, kannst du es dir auf dem Sofa bequem machen, während dein Abendessen im Backofen fertig backt. Und falls noch etwas übrig bleibt, kannst du es einfach in eine Frischhaltedose packen und bist am nächsten Tag mit einem köstlichen Snack versorgt.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Putze den Rosenkohl und schneide ihn in Scheiben. Die Frühlingszwiebeln kannst du ebenfalls putzen und in feine Ringe schneiden. Schäle die Zwiebel und schneide sie klein. Die Süßkartoffel musst du nur schälen, längs halbieren und dann in dünne Scheiben schneiden.

Und auch die Creme für Süßkartoffel-Blätterteig-Tarte mit Rosenkohl die könnte kaum einfacher sein: Mische die Crème fraîche mit dem Senf, Knoblauch und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab – fertig! Die Pekannüsse sind natürlich ein zusätzliches Highlight auf diesem Ofengericht. Hacke sie klein, verteile alles gleichmäßig auf dem Blätterteig und backe die Tarte fertig. Lass es dir schmecken!

Gerichte, die du direkt auf dem Blech zubereiten kannst, lieben wir in der Leckerschmecker-Redaktion. Schaue dir unbedingt auch unsere anderen Rezepte an, die genau so leicht zubereitet sind. Zum Frühstück ist ein Omelett vom Blech eine absolute Empfehlung. Und wenn der Hunger groß sein sollte, dann wird dir eine Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech die Rettung in der Not sein. Ein richtig deftiges Gericht zauberst du mit Hähnchenschenkeln und Kartoffelspalten vom Blech.