Wärme dich mit diesem schnellen Pfannengericht wieder auf

Wenn die Temperaturen sinken, die Tage kürzer werden und die Sonne ihre Strahlkraft des Sommers verliert, dann ist nicht nur klar, dass der Herbst vor der Tür steht, sondern auch, dass es wieder Zeit für wärmende, deftige Gerichte wird. Die müssen aber nicht immer superschwer im Magen liegen, wie diese Süßkartoffel-Bohnenpfanne beweist.

Rezept für eine Süßkartoffel-Bohnenpfanne

In diesem Gericht entsteht eine köstliche Kombination aus Röstaromen, knackigem Gemüse und einer cremigen Soße, die nicht nur alles herrlich miteinander verbindet, sondern gleichzeitig für die letzte Portion Würze sorgt. Wer schon einmal ein Dressing auf Tahini-Basis zubereitet hat, weiß genau, wovon ich spreche.

Diese Süßkartoffel-Bohnenpfanne ist genau richtig, wenn du von einem Herbstspaziergang aus dem Wald zurückkommst, durchgefroren bist und eine Mahlzeit brauchst, die wärmt, sättigt und glücklich macht. Außerdem braucht sie sich mit ihren Inhaltsstoffen ebenfalls nicht zu verstecken. Die Süßkartoffeln sorgen nicht nur für eine angenehm süße Basis, sondern bringen auch reichlich Beta-Carotin auf den Teller.

Die schwarzen Bohnen versorgen dich mit einer gehörigen Portion pflanzlichen Protein, während der Spinat Eisen und Magnesium hineinbringt. Das ist nicht nur gesund, sondern schmeckt auch einfach nur richtig gut. Und das Beste: Die Süßkartoffel-Bohnenpfanne sollte nach einer halben Stunde dampfend auf deinem Teller vor dir stehen.

Abgerundet wird sie durch ein simples, wie auch geniales Dressing. Die Kombination aus Sesampaste, Limette und einem Hauch Ahornsirup bringt gleichzeitig eine cremig, leicht nussige sowie zugleich frische Komponente auf den Teller. Wenn du magst, kannst du alles am Ende noch mit etwas frischem Koriander abrunden. Solltest du diesen nicht mögen, aber nicht auf frische Kräuter verzichten wollen, ist Petersilie ebenfalls ein Ersatz, der herrlich gut passt.

Bei Leckerschmecker bekommst du jeden Tag neue Inspiration für deinen Kochalltag. Wenn du noch mehr Pfannenrezepte ausprobieren willst, dann gönn dir doch einen gebratenen Spitzkohl mit Walnusscreme. Zum Frühstück oder als schnelles Abendessen ist eine Kürbis-Shakshuka perfekt für den Herbst. Und wenn du einen neu interpretierten Klassiker entdecken willst, dann schaue dir unsere Pfannenlasagne an.

Der Herbst bedeutet für viele Kuschelzeit. Damit es besonders schön wird, sollten deine eigenen vier Wände aber auch entsprechend eingerichtet sein. Erfahre bei unseren Kollegen der Genialen Tricks, wie du Vasen aus Zierkürbissen basteln kannst.

Süßkartoffel-Bohnenpfanne Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Pfanne: 500 g Süßkartoffeln

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver geräuchert

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 rote Paprika

1 kleine rote Zwiebel

100 g junger Spinat

1 Dose (240 g) schwarze Bohnen Für das Dressing: 3 EL Tahini

2 EL Limettensaft

1 EL Wasser

1 TL Ahornsirup

1/2 TL Knoblauchpulver

1 reife Avocado

1 TL Limettensaft

etwas frischer Koriander optional, nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in etwa 2 cm große Würfel. Vermenge sie in einer Schüssel mit 1 1/2 EL Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Tipp: Besonders gleichmäßig werden die Würfel mit einem : Besonders gleichmäßig werden die Würfel mit einem Gemüseschneider 🛒 Verteile die Würfel gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech. Röste sie 20-25 Minuten, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Wasche und entkerne währenddessen die Paprika. Schneide sie anschließend in Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Streifen. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken. Erhitze in einer großen Pfanne das restliche Öl und brate die Zwiebel darin glasig an. Gib die Paprikawürfel, den Spinat, sowie 2-3 EL Wasser hinzu und dünste ihn für 3-4 Minuten, bis der Spinat zusammenfällt. Lass die Bohnen abtropfen und erwärme sie in der Pfanne. Schmecke alles mit etwas Salz und Pfeffer ab. Rühre aus Tahini, Limettensaft, Wasser, Ahornsirup und Knoblauchpulver das Dressing zusammen. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab und verdünne es, falls nötig, mit etwas Wasser. Halbiere die Avocado, entkerne sie und schneide sie in Scheiben. Verteile die Spinat-Zwiebelmischung auf Tellern, gib die Bohnen sowie Süßkartoffeln darauf. Beträufle die Avocadoscheiben mit etwas Limettensaft und gib sie als Topping auf die Teller. Beträufle alles mit dem Dressing und garniere es, nach Geschmack, mit frischem Koriander.

