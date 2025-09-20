Diese Suppe stärkt und macht glücklich

Herbstzeit ist Suppenzeit! Oder besser gesagt: Im Herbst ist es endlich wieder Zeit für warme Suppen. Landet im Sommer eher Gazpacho in den tiefen Tellern und Suppenschüsseln, können wir uns so langsam wieder auf herrlich kräftige und vor allem wärmende Varianten freuen. Und diese Süßkartoffel-Bohnensuppe solltest du dir dieses Jahr definitiv nicht entgehen lassen.

Kinderleichtes Rezept für Süßkartoffel-Bohnensuppe

Das schöne an vielen Suppe ist in meinen Augen, dass sie in den meisten Fällen überhaupt nicht kompliziert nachzukochen sind und dennoch eine große Wirkung haben. Ein paar frische Zutaten, die richtige Würzung und ein bisschen Geduld beim Kochen. Mehr braucht es oft gar nicht.

Genau so ist es auch mit dieser köstlichen Süßkartoffel-Bohnensuppe. Sie punktet mit herrlichen Herbstfarben, einer angenehmen Schärfe und einem Geschmack, der dir sofort ein wohliges Wärmegefühl liefern wird. Heute greifen wir mal zu schwarzen Bohnen, die landen bei mir nämlich viel zu selten auf dem Teller.

Wie auch so ziemlich alle anderen Bohnen sind sie auch in diesem Rezept eine hervorragende Quelle, um dir eine ordentliche Portion pflanzliches Eiweiß abzuholen. Hinzu kommt die kräftige Brühe, welche im idealen kulinarischen Kontrast zur Süßkartoffel steht. So ergänzen sich alle Zutaten zu einem bunten, hübschen und herrlichen Gericht.

Ein weiterer Vorteil für alle, die ein wenig ins Meal-Prep einstiegen wollen: Du kannst die Suppe problemlos auf Vorrat kochen. Wenn du die Reste in eine passende Dose packst, kannst du sie problemlos zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Nachdem sie eine Nacht gut durchziehen konnte, schmeckt sie sogar noch aromatischer.

Süßkartoffel-Bohnensuppe Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Süßkartoffeln

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

1 TL Kurkuma

1/2 TL Kreuzkümmel

1 Prise Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

1/2 TL Cayennepfeffer

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1 EL Tomatenmark

2 Dosen stückige Tomaten à 400 g

2 Dosen schwarze Bohnen à 400 g

700 ml Gemüsebrühe

2 Handvoll frischer Spinat

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Süßkartoffeln, die Zwiebel und den Knoblauch. Schneide die Süßkartoffeln und Zwiebel in Würfel, zerkleinere den Knoblauch. Tipp: Besonders gut lässt Knoblauch sich mit einer extra Besonders gut lässt Knoblauch sich mit einer extra Knoblauchreibe 🛒 zerkleinern.

Erhitze etwas Öl in einem großen Topf. Brate Knoblauch und Zwiebel mit Kurkuma, Kreuzkümmel, Chiliflocken, Cayennepfeffer und Paprika für 2-3 Minuten an, bis es duftet.

Gib die Süßkartoffeln, Tomatenmark, stückige Tomaten, Bohnen und Gemüsebrühe in den Topf. Würze alles mit einer guten Prise Salz und Pfeffer und bring es einmal zum Aufkochen.

Lass alles bei mittlerer Hitze für 20-25 Minuten köcheln, bis die Süßkartoffeln weich sind.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken.

Püriere die Suppe nach deinem Wunsch. Hebe nun den Spinat unter, lass ihn kurz zusammenfallen und schmecke die Suppe ein letztes Mal ab.

