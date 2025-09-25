Cheesecake mit Gemüse? Wie das funktioniert, erfährst du jetzt

Süßkartoffeln sind neben Kürbis vermutlich das Herbstgemüse schlechthin. Die orangefarbenen Knollen gibt es in jedem Supermarkt zu kaufen und sie schmecken zu so gut wie jeder Gelegenheit hervorragend. Doch wusstest du, dass du sie im Handumdrehen zu süßen Naschereien verarbeiten kannst? Dieser Süßkartoffel-Cheesecake zum Beispiel ist ein absoluter Hit. Hier ist das Rezept.

Süßkartoffel-Cheesecake: Kuchen ohne Backen

Was macht einen Süßkartoffel-Cheesecake zu etwas Besonderem? Ganz einfach, der Fakt, dass du damit Gemüse zu einer süßen Nascherei verarbeiten kannst. Zwar schmecken die Knollen an sich schon süßlich, werden jedoch – besonders hierzulande – meist zu deftigen Gerichten wie Currys oder Suppen verarbeitet. Doch es steckt noch so viel mehr in dem Gemüse, das übrigens auch als Batate bekannt ist.

Süßkartoffeln sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Ganz besonders punktet das Gemüse jedoch mit Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, welches den Stoffwechsel unterstützt. Bei diesen Vorteilen kann man beinahe so tun, als sei der Süßkartoffel-Cheesecake gesund. Andererseits ist es auch vollkommen okay, wenn nicht alles, was du zubereitest, das Gesündeste ist, was die Menschheit jemals gesehen hat. Schließlich schmecken süße Sachen einfach gut und da darf es auch mal zuckrig sein.

Beginne für deinen Süßkartoffel-Cheesecake also damit, Karamellkekse zu zerstoßen und diese mit Butter zu vermischen. Darauf kommt dann eine Creme aus Süßkartoffelstampf, Frischkäse und geschlagener Sahne. Diese kannst du nach Bedarf mit etwas Puderzucker abschmecken. Während diese Schicht im Kühlschrank fest wird, kannst du ein Karamell-Topping zubereiten. Koche hierfür Ahornsirup mit Sahne und Butter auf, bis alles nach Karamell duftet. Diese Masse verteilst du später auf dem ausgekühlten Kuchen. Dazu passen gehackte Walnüsse als Deko.

Süßkartoffel-Cheesecake ist ein echter Herbst-Hit, der es schnell auf die Liste deiner einfachen Lieblingsrezepte schaffen wird. Einfach zubereitet und doch überraschend raffiniert im Geschmack! Probiere doch gleich noch mehr Naschereien aus Süßkartoffeln aus. Super lecker sind auch diese Süßkartoffel-Muffins, unsere Süßkartoffel-Brownies oder einen Süßkartoffel-Pie.

Süßkartoffel-Cheesecake Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springforn (20 cm Durchmesser) Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 160 g Karamellkekse

20 g Butter geschmolzen Für die Füllung: 200 g Frischkäse

150 g Süßkartoffelpüree siehe Tipp

1 Pck. Vanillezucker

2 TL Pumpkin Spice Gewürz

Puderzucker nach Geschmack

120 ml Schlagsahne Für das Topping: 200 ml Ahornsirup

60 ml Sahne

2 EL Butter

1 Prise Salz

gehackte Walnüsse nach Geschmack Zubereitung Zerbrösele die Karamellkekse fein und vermische sie mit der geschmolzenen Butter. Drücke die Masse gleichmäßig in den Boden einer mit Backpapier ausgelegten Springform und stelle sie in den Kühlschrank.

Schlage die Schlagsahne steif. Stelle sie kalt.

Verrühre Frischkäse, Süßkartoffelpüree, Vanillezucker, Pumpkin Spice und Puderzucker zu einer glatten Creme. Hebe die Schlagsahne vorsichtig unter.

Verteile die Füllung auf dem Keksboden und streiche sie glatt. Stelle den Kuchen mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, kalt.

Koche für das Topping Ahornsirup, Sahne, Butter und Salz unter Rühren kurz auf und lass die Mischung leicht eindicken. Lass sie abkühlen.

Verteile die Sauce über den Cheesecake und bestreue ihn mit gehackten Walnüssen. Notizen Tipp: Das Süßkartoffelpüree kannst du zubereiten, indem du eine ganze Süßkartoffel bei 180 °C im Ofen röstest, bis die Schale Blasen wirft und das Innere weich ist.

